Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нужно оставаться скромными». Пресс-конференция Лаже после игры с Баварией
Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 10:58 | Обновлено 25 июня 2025, 11:40
371
0

«Нужно оставаться скромными». Пресс-конференция Лаже после игры с Баварией

Португальский коуч отметил, что команда подошла к игре с уверенностью

25 июня 2025, 10:58 | Обновлено 25 июня 2025, 11:40
371
0
«Нужно оставаться скромными». Пресс-конференция Лаже после игры с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже

Португальский тренер «Бенфики» Бруну Лаже дал несколько комментариев после игры клубного чемпионата мира, в котором его команда одолела «Баварию»:

«Мы подошли к этой игре с большой уверенностью. Первый тайм был очень хорошим, мы создали лучшие моменты для взятия ворот. Мы хотели играть агрессивно и заняли первое место в группе, и ощущения хорошие.

«Мы заняли первое место, и это много значит для нас. Люди должны больше верить в то, что мы делаем. Все говорили о том, что «Бока» должна выиграть с большим счетом (прим. – чтобы пройти дальше), и забыли об этой игре. Никто не верил, что мы сможем победить «Баварию».

«У нас очень хорошая группа, нас оценивают каждые три дня по результатам, но когда мы выигрываем, мы не лучшие, а когда не выигрываем, мы не худшие.

Теперь нам нужно оставаться скромными, восстанавливаться, отдыхать как можно больше, понять, кто будет нашим соперником, и выйти на игру с теми же амбициями».

Ранее сообщалось о том, что Компани пояснил поражение «Баварии» в матче с «Бенфикой» на КЧМ-2025.

По теме:
Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика обновляет свои клубные рекорды
МАРЕСКА: «Играть каждые три дня в таких условиях невозможно»
Бруну Лаже клубный чемпионат мира по футболу Бавария Бенфика пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: Reuters
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 25 июня 2025, 07:47 14
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы

Футболист перейдет в «Милан»

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Бокс | 25 июня 2025, 08:46 28
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»

Экс-боксер вступил в перепалку с Сергеем Притулой

Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Футбол | 24.06.2025, 22:01
Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Забарный или Сафонов? ПСЖ определился с трансферными приоритетами
Футбол | 25.06.2025, 10:16
Забарный или Сафонов? ПСЖ определился с трансферными приоритетами
Забарный или Сафонов? ПСЖ определился с трансферными приоритетами
Украина стартует во второй неделе ЛН по волейболу. Расписание и состав
Волейбол | 25.06.2025, 09:55
Украина стартует во второй неделе ЛН по волейболу. Расписание и состав
Украина стартует во второй неделе ЛН по волейболу. Расписание и состав
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
23.06.2025, 19:25 16
Футбол
СУРКИС: «Слезы, страх и гнев. Склоняем головы, искренние соболезнования»
СУРКИС: «Слезы, страх и гнев. Склоняем головы, искренние соболезнования»
23.06.2025, 20:20 2
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
23.06.2025, 08:15 5
Бокс
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
24.06.2025, 03:07 32
Футбол
Украинский клуб намерен вернуться в Премьер-лигу через год после вылета
Украинский клуб намерен вернуться в Премьер-лигу через год после вылета
23.06.2025, 13:02
Футбол
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
23.06.2025, 23:36
Футбол
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
25.06.2025, 00:03 12
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
24.06.2025, 07:47 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем