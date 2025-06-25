«Нужно оставаться скромными». Пресс-конференция Лаже после игры с Баварией

Португальский тренер «Бенфики» Бруну Лаже дал несколько комментариев после игры клубного чемпионата мира, в котором его команда одолела «Баварию»:

«Мы подошли к этой игре с большой уверенностью. Первый тайм был очень хорошим, мы создали лучшие моменты для взятия ворот. Мы хотели играть агрессивно и заняли первое место в группе, и ощущения хорошие.

«Мы заняли первое место, и это много значит для нас. Люди должны больше верить в то, что мы делаем. Все говорили о том, что «Бока» должна выиграть с большим счетом (прим. – чтобы пройти дальше), и забыли об этой игре. Никто не верил, что мы сможем победить «Баварию».

«У нас очень хорошая группа, нас оценивают каждые три дня по результатам, но когда мы выигрываем, мы не лучшие, а когда не выигрываем, мы не худшие.

Теперь нам нужно оставаться скромными, восстанавливаться, отдыхать как можно больше, понять, кто будет нашим соперником, и выйти на игру с теми же амбициями».

Ранее сообщалось о том, что Компани пояснил поражение «Баварии» в матче с «Бенфикой» на КЧМ-2025.