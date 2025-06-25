Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025

24 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

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Единственный гол на 13-й минуте забил Андреас Шельдеруп. Ассист на него отдал Фредрик Эурсунес.

Украинский голкипер португальского клуба Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, сохранив ворота сухими.

Благодаря этой победе Бенфика набрала семь очков и вышла в плей-офф КЧМ-2025 с первого места квартета. Мюнхенцы стали вторыми с 6 пунктами. Из группы в 1/8 финала не сумели пробиться Бока Хуниорс и Окленд Сити.

Трубин и компания на старте плей-офф поборются против команды, которая станет второй в группе D. Бавария в 1/8 финала сыграет с Фламенго.

Клубный чемпионат мира 2025. 24 июня

Бенфика (Португалия) – Бавария (Германия) – 1:0

Гол: Шельдеруп, 13

Бенфика: Анатолий Трубин, Антониу Силва, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Джанлука Престианни (Оркун Кёкчю, 54), Леандро Баррейро Мартинс, Фредрик Эурснес, Ренату Саншеш (Адриан Байрами, 78), Анхель Ди Мария (Жоау Регу, 86), Андреас Шельдеруп (Керем Актюркоглу, 55), Вангелис Павлидис (Тиагу Говея, 87)

Бавария: Мануэль Нойер, Саша Боэ (Конрад Лаймер, 62), Йосип Станишич, Дайот Упамекано (Джонатан Тах, 57), Рафаэль Геррейру, Том Бишоф (Гарри Кэйн, 46), Жоау Пальинья (Йосуа Киммих, 46), Серж Гнабри (Майкл Олисе, 46), Леруа Сане, Томас Мюллер, Александар Павлович

Предупреждения: Ренату Саншеш (19), Николас Отаменди (46), Тиагу Говея (89)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine