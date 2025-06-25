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Клубный чемпионат мира
Бенфика
24.06.2025 22:00 – FT 1 : 0
Бавария
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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 00:03 | Обновлено 25 июня 2025, 00:54
1519
6

Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025

Матч последнего тура группы С завершился со счетом 1:0 в пользу орлов

25 июня 2025, 00:03 | Обновлено 25 июня 2025, 00:54
1519
6
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 13-й минуте забил Андреас Шельдеруп. Ассист на него отдал Фредрик Эурсунес.

Украинский голкипер португальского клуба Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, сохранив ворота сухими.

Благодаря этой победе Бенфика набрала семь очков и вышла в плей-офф КЧМ-2025 с первого места квартета. Мюнхенцы стали вторыми с 6 пунктами. Из группы в 1/8 финала не сумели пробиться Бока Хуниорс и Окленд Сити.

Трубин и компания на старте плей-офф поборются против команды, которая станет второй в группе D. Бавария в 1/8 финала сыграет с Фламенго.

Клубный чемпионат мира 2025. 24 июня

Бенфика (Португалия) – Бавария (Германия) – 1:0

Гол: Шельдеруп, 13

Бенфика: Анатолий Трубин, Антониу Силва, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Джанлука Престианни (Оркун Кёкчю, 54), Леандро Баррейро Мартинс, Фредрик Эурснес, Ренату Саншеш (Адриан Байрами, 78), Анхель Ди Мария (Жоау Регу, 86), Андреас Шельдеруп (Керем Актюркоглу, 55), Вангелис Павлидис (Тиагу Говея, 87)

Бавария: Мануэль Нойер, Саша Боэ (Конрад Лаймер, 62), Йосип Станишич, Дайот Упамекано (Джонатан Тах, 57), Рафаэль Геррейру, Том Бишоф (Гарри Кэйн, 46), Жоау Пальинья (Йосуа Киммих, 46), Серж Гнабри (Майкл Олисе, 46), Леруа Сане, Томас Мюллер, Александар Павлович

Предупреждения: Ренату Саншеш (19), Николас Отаменди (46), Тиагу Говея (89)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Шельдеруп (Бенфика).
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Андреас Шельдеруп Бенфика Бавария Бенфика - Бавария Анатолий Трубин клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Serhii P.
Трубін тягнув все, в буквальному сенсі.
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+8
turist86
Трубін лев матчу. Час переходити в топ-чемпіонат
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+7
pol-55
Компані все зробив щоб програти напевно штанами трусить перед командами АПЛ.т.я. там все програв,а тут ціле Челсі мало бути,а ще по грі 1го тайму Сане був першим на вихід,а його лишив щоб він налажав,як зрештою дуже часто робив так в чемпіонаті.
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+2
antt
Цікава команда Бенфіка - два відомих аргентинця (старшого віку), два норвежця, два турка, Павлідіс і Трубін. Місцевих особливо не згадаєш
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+1
Nordenus
Ну все,  Бавария обязана его покупать))
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0
antt
Трубін все тянув, але не все таки. І при такому натиску - то і за 10 фінальних хвилин Баварія могла вийти вперед. Але рахунок в іншому матчі 1:1 дійсно дивує. Хоча не виручила б себе Бенфіка із Бокою вже б Бенфіка мала б мало шансів.
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0
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