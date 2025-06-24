24 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 13-й минуте счет был открыт. Андреас Шельдеруп после прострела Фредрика Эурснеса поразил ворота мюнхенцев и вывел португальский клуб вперед, 1:0.

Ворота орлов в этом противостоянии защищает украинский голкипер Анатолий Трубин. А у Баварии в старте вышел именитый вратарь Мануэль Нойер.

ВИДЕО. Быстрый гол: как Бенфика вышла вперед против Баварии на 13-й минуте