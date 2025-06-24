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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 22:21 | Обновлено 24 июня 2025, 22:23
307
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ВИДЕО. Быстрый гол: как Бенфика вышла вперед против Баварии на 13-й минуте

Андреас Шельдеруп забил за орлов в поединке третьего тура группы С КЧМ, сделав счет 1:0

24 июня 2025, 22:21 | Обновлено 24 июня 2025, 22:23
307
0
ВИДЕО. Быстрый гол: как Бенфика вышла вперед против Баварии на 13-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте счет был открыт. Андреас Шельдеруп после прострела Фредрика Эурснеса поразил ворота мюнхенцев и вывел португальский клуб вперед, 1:0.

Ворота орлов в этом противостоянии защищает украинский голкипер Анатолий Трубин. А у Баварии в старте вышел именитый вратарь Мануэль Нойер.

ВИДЕО. Быстрый гол: как Бенфика вышла вперед против Баварии на 13-й минуте

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Андреас Шельдеруп видео голов и обзор Бенфика Бавария Бенфика - Бавария клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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