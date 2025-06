ВИДЕО. Суперигра Анатолия: все безумные сэйвы Трубина в матче с Баварией

25 июня Бенфика минимально переиграла Баварию со счетом 1:0 в матче последнего тура группы С клубного чемпионата мира 2025 и вместе с мюнхенцами вышла в плей-офф, выиграв квартет с семью очками.

В этом поединке ворота орлов защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, который провел все 90 минут и сохранил ворота сухими. Статистические расклады утверждают, что Трубин оформил четыре сейва.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Вначале Анатолий на 51-й минуте отбил удар от Лероя Сане, а затем сразу же зафиксировал мяч после удара Томаса Мюллер. На 75-й Трубин не позволил забить Александару Павловичу, а на 87-й снова справился против Сане.

По окончанию встречи наблюдатели ФИФА выбрали Трубина лучшим игроком противостояния.

Сейвы Трубина на 51-й минуте после ударов Сане и Мюллера

51' Trubin says NO twice! ❌❌



Massive double save to shut down Bayern. 🧤



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBBAY pic.twitter.com/6Sz4BzNkLz — DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025

Сейв Трубина на 75-й минуте после удара Павловича

Сейв Трубина на 87-й минуте после удара Сане