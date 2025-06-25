24 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

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Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле все 90 минут и сохранил ворота сухими, оформив четыре сейва.

После завершения встречи технические наблюдатели ФИФА выбрали Трубина лучшим игроком матча. Анатолий получил памятную награду.

ФОТО. Украинец тащил все: Трубин стал лучшим в матче Бенфики и Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин