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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 00:21 | Обновлено 25 июня 2025, 00:23
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ФОТО. Украинец тащил все: Трубин стал лучшим в матче Бенфики и Баварии

Наблюдатели ФИФА отметили вклад Анатолия в победу орлов со счетом 1:0 в игре КЧМ

25 июня 2025, 00:21 | Обновлено 25 июня 2025, 00:23
800
0
ФОТО. Украинец тащил все: Трубин стал лучшим в матче Бенфики и Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

24 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле все 90 минут и сохранил ворота сухими, оформив четыре сейва.

После завершения встречи технические наблюдатели ФИФА выбрали Трубина лучшим игроком матча. Анатолий получил памятную награду.

ФОТО. Украинец тащил все: Трубин стал лучшим в матче Бенфики и Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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