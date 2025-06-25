ФОТО. Украинец тащил все: Трубин стал лучшим в матче Бенфики и Баварии
Наблюдатели ФИФА отметили вклад Анатолия в победу орлов со счетом 1:0 в игре КЧМ
24 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.
Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле все 90 минут и сохранил ворота сухими, оформив четыре сейва.
После завершения встречи технические наблюдатели ФИФА выбрали Трубина лучшим игроком матча. Анатолий получил памятную награду.
ФОТО. Украинец тащил все: Трубин стал лучшим в матче Бенфики и Баварии
Anatoliy Trubin named Superior Player of the Match pic.twitter.com/cnOFoGP7HJ— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 24, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил Мудрик готов к борьбе
Даяна в первом раунде прошла Магду Линетт, которая снялась в середине второго сета