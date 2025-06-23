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Клубный чемпионат мира
Бенфика
24.06.2025 22:00 - : -
Бавария
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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 22:56 | Обновлено 23 июня 2025, 23:17
81
0

Бенфика – Бавария. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 24 июня и начнется в 22:00 по Киеву

23 июня 2025, 22:56 | Обновлено 23 июня 2025, 23:17
81
0
Бенфика – Бавария. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

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24 июня, на клубном чемпионате мира между собой сыграют Бенфика и Бавария. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

«Орлы» в этом сезоне огорчили своих фанатов, проиграв Спортингу гонку за чемпионство, а потом еще и уступили соседям в финале Кубка Португалии. На чемпионате мира команда должна постараться выступить хорошо. Турнир начался с тяжелой битвы против Бока Хуниорс, когда Бенфика горела 0:2 к середине первого тайма, но в итоге сыграла 2:2, причем второй гол, забили в меньшинстве.

Во втором матче удалось ожидаемо разгромить Окленд Сити – 6:0, хотя в первом тайме смогли забить только один мяч. Пока Португальский гранд второй в группе, и ведет заочную борьбу с Бока Хуниорс за вторую строчку. Бенфике важно не проиграть, тогда команда выйдет в плей-офф со второго места, а в случае победы и вовсе удастся выиграть свою группу.

Бавария

Баварцы в этом сезоне вернули себе первенство в Бундеслиге, стали чемпионами, но больше трофеев не выигрывали. Победа на таком масштабном турнире, как клубный чемпионат мира станет значимым достижением. Подопечные Венсана Компани с разгромной победы над Окленд Сити – 10:0.

Во втором круге была тяжелая битва против Бока Хуниорс, Бавария владела преимуществом, но соперник оказал достойное сопротивление, удалось вырвать победу благодаря забитому мячу на 84-й минуте – 2:1. Перед последним туром, команда является лидером своей группы, путевка в плей-офф уже гарантирована, чтоб удержаться на первой позиции, достаточно не проиграть в предстоящей битве.

Личные встречи

Последний раз команды встречались в конце прошлого года, на Этапе лиги, в рамках Лиги чемпионов. В том матче Бавария играла дома, и владела огромным преимуществом, статистика ударов 24:1, немецкий клуб сумел одержать заслуженную победу – 1:0.

Прогноз

В этой паре Бавария считается небольшим фаворитом, хотя обыграть португальский гранд не будет легко.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Бенфики– 4,27, ничья – 3,11, победа Баварии – 1,99. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, матч пройдет в напряженной борьбе, хотя ничья устроит обе команды, и выведет их в плей-офф. Выглядит как авантюра, но я поставлю здесь на чистую ничью.

Прогноз Sport.ua
Бенфика
24 июня 2025 -
22:00
Бавария
Ничья 3.11 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Бенфика Бавария Бенфика - Бавария клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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