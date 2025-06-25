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  4. Компани пояснил поражение Баварии в матче с Бенфикой на КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 10:52 | Обновлено 25 июня 2025, 11:05
666
0

Компани пояснил поражение Баварии в матче с Бенфикой на КЧМ-2025

Венсан пообщался с журналистами после матча клубного чемпионата мира

25 июня 2025, 10:52 | Обновлено 25 июня 2025, 11:05
666
0
Компани пояснил поражение Баварии в матче с Бенфикой на КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Бенфики (0:1) в третьем туре клубного чемпионата мира.

«Большое уважение всем участвовавшим игрокам, ведь они боролись все 90 минут. Должен быть честным: из-за состояния поля и жары у меня были определенные опасения. Не в том смысле, что мы не сможем выиграть, а что игра, возможно, не будет такой плавной, как обычно.

Но на второй тайм я смотрел с оптимизмом. Мы создали много моментов, после перерыва мы действительно хорошо играли. Но такой уж футбол: когда у тебя есть выходы один на один с вратарем или другие явные случаи, но ты не реализуешь их, то в конце концов за это приходится платить.

Теперь в Майами мы встретимся с Фламенго. Мы не берем ничего отрицательного с собой в этот матч. Мы знаем, что мы можем создавать моменты. Мы доминировали, имели больше шансов, но не победили. Такого не должно больше повторяться в следующих раундах», – сказал Венсан.

Ранее свое мнение о матче против «Баварии» высказал украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Бавария
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