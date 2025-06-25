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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 01:50 | Обновлено 25 июня 2025, 02:07
611
0

Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?

Бавария проведет матч с Фламенго, а соперником орлов может стать Челси

25 июня 2025, 01:50 | Обновлено 25 июня 2025, 02:07
611
0
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин (слева)

Вечером 24 июня состоялись матчи 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Завершились поединки в группе C, в плей-офф вышли Бенфика и Бавария.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Португальская Бенфика нанесла поражение Баварии (1:0) в поединке за первое место группы. Единственный гол забил Андреас Шельдеруп на 13-й минуте.

Отличную игру выдал украинский голкипер орлов Анатолий Трубин. Он сохранил свои ворота в неприкосновенности и был назван лучшим игроком матча

Вничью сыграли Окленд Сити из Новой Зеландия и Бока Хуниорс. Аргентинская команда, которую с капитанской повязкой на поле вывел знаменитый форвард Эдинсон Кавани, открыла счет в первом тайме благодаря автоголу соперников. Однако Окленд Сити уравнял ситуацию после перерыва (1:1).

Поединок на 56-й минуте был приостановлен из-за угрозы надвигающейся грозы, пауза продлилась один час. После возобновления игры голов забито не было, и зафиксирована ничья (1:1), обе команды покидают турнир.

Таким образом, в четвертьфинал из этой группы вышли португальская Бенфика и немецкая Бавария.

Итоговое положение в группе C: Бенфика (7 очков), Бавария (6), Бока Хуниорс (2), Окленд Сити (1).

В 1/8 финала Бавария сыграет против бразильского Фламенго, а соперником Бенфики станет команда, которая займет 2-е место в группе D (Челси из Англии или Эсперанс из Туниса).

Определены следующие пары 1/8 финала

  • Палмейрас (Бразилия) – Ботафого (Бразилия)
  • Бенфика (Португалия) – Челси (Англия) / Эсперанс (Тунис)
  • ПСЖ (Франция) – Интер Майами (США)
  • Фламенго (Бразилия) – Бавария (Германия)

Клубный чемпионат мира 2025

3-й тур, 24 июня 2025

Бенфика (Португалия) – Бавария (Германия) – 1:0

Гол: Шельдеруп, 13

Окленд Сити (Новая Зеландия) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 1:1

Голы: Нейтан Гарроу, 26 (автогол) – Кристиан Грей, 52

Турнирная таблица

Сетка плей-офф

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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