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Клубный чемпионат мира
Окленд Сити
24.06.2025 22:00 – FT 1 : 1
Бока Хуниорс
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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 00:55 | Обновлено 25 июня 2025, 00:58
229
0

Кавани вылетает. Бока Хуниорс сенсационно не сумел обыграть Окленд Сити

Поединок был приостановлен примерно на один час из-за надвигающейся грозы

25 июня 2025, 00:55 | Обновлено 25 июня 2025, 00:58
229
0
Кавани вылетает. Бока Хуниорс сенсационно не сумел обыграть Окленд Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня в 22:00 прошел матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Окленд Сити (Новая Зеландия) и Бока Хуниорс (Аргентина) встретились на стадионе Geodis Park в Нэшвилле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Бока Хуниорс, которую с капитанской повязкой на поле вывел знаменитый форвард Эдинсон Кавани, открыла счет в первом тайме благодаря автоголу соперников. Однако Окленд Сити уравнял ситуацию после перерыва (1:1).

Поединок на 56-й минуте был приостановлен из-за угрозы надвигающейся грозы, пауза продлилась один час. После возобновления игры голов забито не было, и зафиксирована ничья (1:1).

Результат получился сенсационным. До матча ставки на победу Бока Хуниорс принимались с минимально возможным коэффициентом 1.01

Однако новозеландская команда громко хлопнула дверью, и обе команды покидают турнир. В четвертьфинал из этой группы вышли Бенфика и Бавария.

Итоговое положение в группе C: Бенфика (7), Бавария (6), Бока Хуниорс (2), Окленд Сити (1).

Клубный чемпионат мира 2025

3-й тур, 24 июня 2025 года. Нэшвилл (США)

Окленд Сити (Новая Зеландия) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 1:1

Голы: Нейтан Гарроу, 26 (автогол) – Кристиан Грей, 52

Турнирная таблица

ГОЛ! 0:1. Нейтан Гарроу, 26 мин (автогол)

ГОЛ! 1:1. Кристиан Грей, 52 мин

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Грэй (Окленд Сити).
26’
ГОЛ ! Автогол забил Nathan Garrow (Окленд Сити).
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Бока Хуниорс Эдинсон Кавани погода (дождь, снег, ветер, туман) автогол клубный чемпионат мира по футболу Окленд Сити видео голов и обзор прерванные матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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