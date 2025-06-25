Кавани вылетает. Бока Хуниорс сенсационно не сумел обыграть Окленд Сити
Поединок был приостановлен примерно на один час из-за надвигающейся грозы
24 июня в 22:00 прошел матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Команды Окленд Сити (Новая Зеландия) и Бока Хуниорс (Аргентина) встретились на стадионе Geodis Park в Нэшвилле.
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Команда Бока Хуниорс, которую с капитанской повязкой на поле вывел знаменитый форвард Эдинсон Кавани, открыла счет в первом тайме благодаря автоголу соперников. Однако Окленд Сити уравнял ситуацию после перерыва (1:1).
Поединок на 56-й минуте был приостановлен из-за угрозы надвигающейся грозы, пауза продлилась один час. После возобновления игры голов забито не было, и зафиксирована ничья (1:1).
Результат получился сенсационным. До матча ставки на победу Бока Хуниорс принимались с минимально возможным коэффициентом 1.01
Однако новозеландская команда громко хлопнула дверью, и обе команды покидают турнир. В четвертьфинал из этой группы вышли Бенфика и Бавария.
Итоговое положение в группе C: Бенфика (7), Бавария (6), Бока Хуниорс (2), Окленд Сити (1).
Клубный чемпионат мира 2025
3-й тур, 24 июня 2025 года. Нэшвилл (США)
Окленд Сити (Новая Зеландия) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 1:1
Голы: Нейтан Гарроу, 26 (автогол) – Кристиан Грей, 52
Турнирная таблица
ГОЛ! 0:1. Нейтан Гарроу, 26 мин (автогол)
26' Lautaro Di Lollo gets Boca Juniors on the score sheet! 📋 GAME ON!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #AKLBOC pic.twitter.com/cmtu6Fs4uh
ГОЛ! 1:1. Кристиан Грей, 52 мин
52' AUCKLAND CITY SCORE THEIR FIRST GOAL OF THE FIFA CLUB WORLD CUP!!! 🇳🇿— DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #AKLBOC pic.twitter.com/a9AHuYcJzR
События матча
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