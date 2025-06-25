Кавани вылетает. Бока Хуниорс сенсационно не сумел обыграть Окленд Сити

24 июня в 22:00 прошел матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Окленд Сити (Новая Зеландия) и Бока Хуниорс (Аргентина) встретились на стадионе Geodis Park в Нэшвилле.

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Команда Бока Хуниорс, которую с капитанской повязкой на поле вывел знаменитый форвард Эдинсон Кавани, открыла счет в первом тайме благодаря автоголу соперников. Однако Окленд Сити уравнял ситуацию после перерыва (1:1).

Поединок на 56-й минуте был приостановлен из-за угрозы надвигающейся грозы, пауза продлилась один час. После возобновления игры голов забито не было, и зафиксирована ничья (1:1).

Результат получился сенсационным. До матча ставки на победу Бока Хуниорс принимались с минимально возможным коэффициентом 1.01

Однако новозеландская команда громко хлопнула дверью, и обе команды покидают турнир. В четвертьфинал из этой группы вышли Бенфика и Бавария.

Итоговое положение в группе C: Бенфика (7), Бавария (6), Бока Хуниорс (2), Окленд Сити (1).

Клубный чемпионат мира 2025

3-й тур, 24 июня 2025 года. Нэшвилл (США)

Окленд Сити (Новая Зеландия) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 1:1

Голы: Нейтан Гарроу, 26 (автогол) – Кристиан Грей, 52

Турнирная таблица

ГОЛ! 0:1. Нейтан Гарроу, 26 мин (автогол)

26' Lautaro Di Lollo gets Boca Juniors on the score sheet! 📋 GAME ON!



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ГОЛ! 1:1. Кристиан Грей, 52 мин