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Клубный чемпионат мира
Окленд Сити
24.06.2025 22:00 - : -
Бока Хуниорс
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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 23:25 | Обновлено 23 июня 2025, 23:38
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Окленд Сити – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 24 июня и начнется в 22:00 по Киеву

23 июня 2025, 23:25 | Обновлено 23 июня 2025, 23:38
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Окленд Сити – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня на «Геодис Парк» пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Окленд Сити» сыграет против «Боки Хуниорс». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Окленд Сити

Команда в чем-то подтверждает, демонстрирует всю «мощь» футбола Океании. И показывает, почему Австралия и ее клубы убежали из этого болота, прихватив с собой еще и «Веллингтон Феникс», и уже давно осваиваются в азиатском футболе. На опустевшее место, буквально «на безрыбье», и закрепился полулюбительский коллектив в статусе даже не национального, а регионального флагмана. Причем свой уровень он подтвердил в очередной раз весной, снова победив в Лиге чемпионов.

Раньше аутсайдер, за редкими исключениями, получал свою кошелку мячей на чемпионате мира от первого же противника и летел назад. Теперь же гарантировали три поединка, но это только проблемой стало: ряд игроков просто не отпустили с работ на такой отрезок. Отсюда и 0-10 с «Баварией». С «Бенфикой» уже было не так унизительно. От португальцев получили только шесть голов в свои ворота, не ответив, конечно же, ничем в ответ.

Бока Хуниорс

Клуб сейчас переживает, возможно, не худший отрезок в истории, но крайне неприятный. Ладно что трофеев нет с 2022-го года, с последнего чемпионства. Но сейчас гранд даже в Копу Либертадорес не пробился, уступив в стыке «Альянсе Лиме» (0-1, 2-1). И, даже имея шанс полностью сосредоточиться на Апертуре, и там закончили четырьмя матчами без побед, в том числе 0-1 с «Идепендьенте» в плей-офф.

На клубном чемпионате мира клуб показал неумение удерживать преимущество. Против «Бенфики» и вовсе вели 2-0, но в итоге ограничились ничьей. Потом был еще более сильный противник, «Бавария». Там смогли сровнять счет, но на 84-й минуте пропустили снова и проиграли.

Статистика личных встреч

Впервые лидер футбола Океании сыграет с историческим грандом Аргентины.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только об одном: насколько крупно выиграют латиноамериканцы. Разница мячей может стать решающей – берем их с форой «-5 голов» (коэффициент – 1,61).

Прогноз Sport.ua
Окленд Сити
24 июня 2025 -
22:00
Бока Хуниорс
Победа Боки с форой -5.0 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Окленд Сити Бока Хуниорс клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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