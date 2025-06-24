Окленд Сити – Бока Хуниорс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы С клубного чемпионата мира 2025
24 июня будет проведен поединок между клубами «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс» в третьем туре клубного чемпионата мира.
Матч будет принимать арена «Geodis Park» в городе Нэшвилл.
Перед стартовым свистком в группе С «Окленд Сити» занимает четвертое место (ноль очков), тогда как «Бока Хуниорс» – третий (один пункт).
Запланировано, что игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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