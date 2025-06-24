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Клубный чемпионат мира
Окленд Сити
24.06.2025 22:00 - : -
Бока Хуниорс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 16:30 |
36
0

Окленд Сити – Бока Хуниорс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы С клубного чемпионата мира 2025

24 июня 2025, 16:30 |
36
0
Окленд Сити – Бока Хуниорс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Окленд Сити

24 июня будет проведен поединок между клубами «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс» в третьем туре клубного чемпионата мира.

Матч будет принимать арена «Geodis Park» в городе Нэшвилл.

Перед стартовым свистком в группе С «Окленд Сити» занимает четвертое место (ноль очков), тогда как «Бока Хуниорс» – третий (один пункт).

Запланировано, что игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Окленд Сити – Бока Хуниорс
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клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн Бока Хуниорс Окленд Сити
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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