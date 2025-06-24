24 июня будет проведен поединок между клубами «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс» в третьем туре клубного чемпионата мира.

Матч будет принимать арена «Geodis Park» в городе Нэшвилл.

Перед стартовым свистком в группе С «Окленд Сити» занимает четвертое место (ноль очков), тогда как «Бока Хуниорс» – третий (один пункт).

Запланировано, что игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс». Смотреть онлайн. LIVE трансляция