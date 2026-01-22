Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поражение Бенфики, но не украинцев: известны оценки Трубина и Судакова
Лига чемпионов
22 января 2026, 02:10 | Обновлено 22 января 2026, 02:11
243
0

Поражение Бенфики, но не украинцев: известны оценки Трубина и Судакова

Неожиданные баллы после провала

22 января 2026, 02:10 | Обновлено 22 января 2026, 02:11
243
0
Поражение Бенфики, но не украинцев: известны оценки Трубина и Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» потерпела гостевое поражение от «Ювентуса» со счетом 0:2.

Украинские легионеры лиссабонского клуба Анатолий Трубин и Георгий Судаков появились на поле с первых минут встречи.

24–летний голкипер отыграл весь поединок, в то время как Георгий покинул поле в результате замены на 69–й минуте. Согласно данным аналитического портала Sofascore, выступление Трубина оценили в 7,1 балла, а Судаков получил оценку 7,0.

За время пребывания на поле Анатолий отметился 3 сейвами, совершил 27 касаний мяча и отдал 18 точных пасов из 22 (82% точности). Также на счету вратаря 1 вынос, 3 подбора, 4 потери владения и 1 успешный выход из ворот при 2 пропущенных мячах.

Статистика Судакова в этой игре включает 47 касаний, 3 созданных опасных момента и 4 удара, 2 из которых пришлись в створ ворот. Хавбек выполнил 21 точную передачу из 25 (84%), выиграл 6 из 7 единоборств (86%), совершил 4 подбора и вынудил соперников сфолить на себе трижды. При этом футболист допустил 13 потерь и 3 неудачных приема мяча.

По теме:
13 матчей без поражений: Слот объяснил, в чем секрет Ливерпуля
Президент Азербайджана обвинил УЕФА после победы Карабаха
Спаллетти признался, чего больше всего боялся в матче с Бенфикой
Георгий Судаков Анатолий Трубин Бенфика Лига чемпионов Ювентус Ювентус - Бенфика SofaScore оценки
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
Футбол | 21 января 2026, 10:17 13
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно

Без выплаты трансферных компенсаций, конечно же. Так как совсем бесплатно – это лишь в мышеловке…

САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Футбол | 21 января 2026, 10:05 8
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»

Бывший динамовец – о Довбике и Зинченко

Славия – Барселона – 2:4. Левандовски забил и себе, и чужим. Видео голов
Футбол | 22.01.2026, 01:17
Славия – Барселона – 2:4. Левандовски забил и себе, и чужим. Видео голов
Славия – Барселона – 2:4. Левандовски забил и себе, и чужим. Видео голов
Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»
Футбол | 21.01.2026, 20:28
Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»
Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»
Костюк выбрал основного форварда для Динамо на вторую часть сезона
Футбол | 21.01.2026, 07:25
Костюк выбрал основного форварда для Динамо на вторую часть сезона
Костюк выбрал основного форварда для Динамо на вторую часть сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 13
Футбол
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 5
Футбол
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем