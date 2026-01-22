Поражение Бенфики, но не украинцев: известны оценки Трубина и Судакова

В рамках 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» потерпела гостевое поражение от «Ювентуса» со счетом 0:2.

Украинские легионеры лиссабонского клуба Анатолий Трубин и Георгий Судаков появились на поле с первых минут встречи.

24–летний голкипер отыграл весь поединок, в то время как Георгий покинул поле в результате замены на 69–й минуте. Согласно данным аналитического портала Sofascore, выступление Трубина оценили в 7,1 балла, а Судаков получил оценку 7,0.

За время пребывания на поле Анатолий отметился 3 сейвами, совершил 27 касаний мяча и отдал 18 точных пасов из 22 (82% точности). Также на счету вратаря 1 вынос, 3 подбора, 4 потери владения и 1 успешный выход из ворот при 2 пропущенных мячах.

Статистика Судакова в этой игре включает 47 касаний, 3 созданных опасных момента и 4 удара, 2 из которых пришлись в створ ворот. Хавбек выполнил 21 точную передачу из 25 (84%), выиграл 6 из 7 единоборств (86%), совершил 4 подбора и вынудил соперников сфолить на себе трижды. При этом футболист допустил 13 потерь и 3 неудачных приема мяча.