Левандовски сравнялся с легендами: впереди только Месси и Бензема

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
22 января 2026, 05:00 | Обновлено 22 января 2026, 05:01
312
0

Роберт вошел в элиту легенд Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски проводит уже 16–й по счету сезон, в котором он отмечается забитыми мячами в Лиге чемпионов. По этому историческому достижению поляк сравнялся с такими легендами футбола, как Криштиану Роналду, Райан Гиггз, Рауль и Томас Мюллер.

На данный момент более длительные серии с результативными ударами имеют лишь Лионель Месси и Карим Бензема – у обоих по 18 сезонов.

Очередным взятием ворот Левандовски отметился в поединке 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Славии» (4:2).

Роберт защищает цвета каталонского гранда с 2022 года. Его действующий контракт с «сине–гранатовыми» рассчитан до 2026 года. В рамках текущей кампании нападающий выходил на поле в 23 официальных встречах, записав на свой счет 11 голов и 2 результативные передачи.

Михаил Олексиенко
