  4. Барселона начала переговоры за нападающего с ценником 200 млн евро
Испания
22 января 2026, 03:32 |
Барселона начала переговоры за нападающего с ценником 200 млн евро

Каталонцы готовят громкий летний трансфер

22 января 2026, 03:32 |
Барселона начала переговоры за нападающего с ценником 200 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Ряд топовых европейских команд внимательно наблюдают за положением нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса, о чем информирует репортер Бен Джейкобс.

Согласно сведениям источника, спортивный директор «Барселоны» Деку в течение текущего месяца организовал стартовый раунд переговоров с агентами футболиста, рассматривая вариант с трансфером в летнее межсезонье.

Альварес защищает цвета «матрасников» с лета 2024 года. Тогда мадридский коллектив выкупил права на игрока у «Манчестер Сити», заплатив около 95 миллионов евро с учетом разнообразных бонусных надбавок.

В прессе ранее появлялись данные о том, что «Атлетико» не намерен расставаться с 25–летним аргентинским форвардом менее чем за 200 миллионов евро.

В рамках нынешней кампании Хулиан принял участие в 28 поединках за клуб, отметившись 11 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.

Хулиан Альварес Атлетико Мадрид Барселона трансферы Ла Лиги Деку Манчестер Сити
Михаил Олексиенко Источник: Бен Джейкобс
