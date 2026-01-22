Барселона начала переговоры за нападающего с ценником 200 млн евро

Ряд топовых европейских команд внимательно наблюдают за положением нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса, о чем информирует репортер Бен Джейкобс.

Согласно сведениям источника, спортивный директор «Барселоны» Деку в течение текущего месяца организовал стартовый раунд переговоров с агентами футболиста, рассматривая вариант с трансфером в летнее межсезонье.

Альварес защищает цвета «матрасников» с лета 2024 года. Тогда мадридский коллектив выкупил права на игрока у «Манчестер Сити», заплатив около 95 миллионов евро с учетом разнообразных бонусных надбавок.

В прессе ранее появлялись данные о том, что «Атлетико» не намерен расставаться с 25–летним аргентинским форвардом менее чем за 200 миллионов евро.

В рамках нынешней кампании Хулиан принял участие в 28 поединках за клуб, отметившись 11 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.