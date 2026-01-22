Флик признался, что его больше всего волнует после матча со Славией

Ханси Флик поделился мыслями относительно выступления «Барселоны» в противостоянии со «Славией» (4:2) в рамках 7–го тура Лиги чемпионов.

«Прежде всего сегодняшний поединок продемонстрировал, насколько непростыми бывают вызовы в Лиге чемпионов. Главное – это результат, а все остальное наладится со временем. Нам необходимо демонстрировать качественный футбол, добывать три балла и двигаться дальше шаг за шагом.

Фермин показал отличный уровень, но и Дани Ольмо отлично вошел в игру со скамейки запасных, отличившись принципиальным голом. Левандовски провел на поле все 90 минут и ожесточенно соревновался, наблюдать за этим было очень приятно.

Относительно состояния Педри, я пока не имею точных сведений. Он чувствует дискомфорт в задней поверхности бедра, поэтому будем ждать результатов обследования», – подытожил наставник «Барселоны».