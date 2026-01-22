Левандовски превзошел достижение Роналду, впереди только Месси

Роберт Левандовски забил гол в ворота 39-го разного клуба в Лиге чемпионов.

Произошло это в выездном матче 7 тура, в котором Барселона на выезде победила Славию со счетом 4:2.

Одним из голов в составе победителей отличился именно польский нападающий.

Левандовски по количеству клубов в ЛЧ, в ворота которых забивал голы, обошел Криштиану Роналду, в активе которого 38 таких команд-соперниц.

Только у одного игрока большее количество – Лионель Месси (40).

Игроки с самым большим количеством соперников в Лиге чемпионов, в ворота которых забивали голы

40 – Лионель Месси (Аргентина)

39 – Роберт Левандовски (Польша)

38 – Криштиану Роналду (Португалия)