Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Левандовски превзошел достижение Роналду, впереди только Месси
Лига чемпионов
22 января 2026, 00:57 |
Левандовски превзошел достижение Роналду, впереди только Месси

Славия стала очередным клубом, в ворота которого забил польский нападающий

Левандовски превзошел достижение Роналду, впереди только Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Роберт Левандовски забил гол в ворота 39-го разного клуба в Лиге чемпионов.

Произошло это в выездном матче 7 тура, в котором Барселона на выезде победила Славию со счетом 4:2.

Одним из голов в составе победителей отличился именно польский нападающий.

Левандовски по количеству клубов в ЛЧ, в ворота которых забивал голы, обошел Криштиану Роналду, в активе которого 38 таких команд-соперниц.

Только у одного игрока большее количество – Лионель Месси (40).

Игроки с самым большим количеством соперников в Лиге чемпионов, в ворота которых забивали голы

  • 40 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 39 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 38 – Криштиану Роналду (Португалия)
Барселона статистика Славия Прага Лига чемпионов Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
