Левандовски превзошел достижение Роналду, впереди только Месси
Славия стала очередным клубом, в ворота которого забил польский нападающий
Роберт Левандовски забил гол в ворота 39-го разного клуба в Лиге чемпионов.
Произошло это в выездном матче 7 тура, в котором Барселона на выезде победила Славию со счетом 4:2.
Одним из голов в составе победителей отличился именно польский нападающий.
Левандовски по количеству клубов в ЛЧ, в ворота которых забивал голы, обошел Криштиану Роналду, в активе которого 38 таких команд-соперниц.
Только у одного игрока большее количество – Лионель Месси (40).
Игроки с самым большим количеством соперников в Лиге чемпионов, в ворота которых забивали голы
- 40 – Лионель Месси (Аргентина)
- 39 – Роберт Левандовски (Польша)
- 38 – Криштиану Роналду (Португалия)
