Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фаал пока что остается в клубе Рух. Почему срывается трансфер в Карпаты?
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 02:36 | Обновлено 22 января 2026, 03:12
Фаал пока что остается в клубе Рух. Почему срывается трансфер в Карпаты?

Ключевым фактором стали интересы агентов футболиста

Фаал пока что остается в клубе Рух. Почему срывается трансфер в Карпаты?
ФК Рух. Бабукарр Фаал

Ситуация вокруг будущего форварда «Руха» Бабукарра Фаала остается неопределенной.

22-летний гамбийский нападающий должен был перейти в «Карпаты», однако так и не присоединился к «львам» на зимних сборах в Испании. Сейчас форвард уже вернулся в Украину и тренируется вместе с «Рухом» в Винниках.

Между львовскими клубами существует принципиальная договоренность о переходе Фаала. Формат сделки предусматривает бесплатный трансфер в «Карпаты», но с существенным процентом для «Руха» от последующей продажи игрока. Впрочем, именно на этом этапе процесс и застопорился.

Ключевым фактором стали интересы агентов футболиста. Представители Фаала из компании Universal 22, среди клиентов которой – Александер Исак и Эмилиано Мартинес, настаивают на трансфере непосредственно в один из европейских чемпионатов. Для агентов это возможность получить комиссионные сразу, без ожидания будущей перепродажи.

Интерес к гамбийскому форварду действительно существует, в частности со стороны клубов бельгийской лиги. Однако эти предложения на данный момент не устраивают все стороны, и руководство «Руха» не спешит соглашаться на продажу на условиях, которые считает невыгодными.

В итоге история может превратиться в вопрос принципа для владельца клуба Григория Козловского. Сценариев остается два: либо Фаал все же станет игроком «Карпат», либо останется в клубе «Рух» и отработает контракт до лета 2027 года.

Бабукарр Фаал трансферы Карпаты Львов трансферы УПЛ Рух Львов ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Комментарии 0
