Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: трансфер Фаала из Руха в Карпаты провалился, названа причина
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 05:17
Стороны не пришли к согласию по поводу личных условий контракта игрока

ФК Рух. Бабукарр Фаал

Переход центрального нападающего «Руха» Бабукарра Фаала в «Карпаты» сорвался из-за условий личного контракта футболиста.

Как сообщил журналист Виктор Вацко, клубы смогли согласовать сумму выкупа 22-летнего форварда, однако стороны не пришли к согласию по персональным условиям соглашения для игрока и его агентов. Именно этот фактор стал решающим и привел к срыву трансфера.

В результате «Карпаты» продолжат поиск другого нападающего для усиления линии атаки, тогда как Фаал останется в клубе «Рух» как минимум до завершения текущего сезона. Ранее также сообщалось об интересе к гамбийскому футболисту со стороны нескольких европейских клубов.

В сезоне 2025/26 Бабукарр Фаал провел 19 матчей на клубном уровне, в которых забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу. Контракт нападающего с «Рухом» действует до лета 2027 года. Его трансферная стоимость составляет 700 тысяч евро, по данным Transfermarkt.

