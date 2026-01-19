Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не только Карпаты. У одного из лидеров Руха появился еще один покупатель
19 января 2026, 18:12
Не только Карпаты. У одного из лидеров Руха появился еще один покупатель

ФК Рух. Бабукарр Фаал

Как стало известно Sport.ua, до отъезда на зарубежный сбор в Словению футболисты «Руха» проведут два спарринга: с тернопольской «Нивой» и ФК «Феникс-Мариуполь» – соответственно 24 и 28 января.

В расположении «Руха» появился киргизский легионер Бекназ Алмазбеков, который был задействован в матчах за молодежную сборную своей страны.

На данный момент пока нет конкретики в вопросе, останется ли в «Рухе» лидер атаки Бабукарр Фаал.

По имеющейся информации, в «Рух» поступило предложение от одного из зарубежных клубов, который готов заплатить за гамбийца 1 миллион 600 тысяч евро. Проявляют интерес к Фаалу и «Карпаты», однако они предлагают меньшую компенсацию.

Пока что в активе «Руха» 19 очков, и он занимает в УПЛ десятое место.

Ранее украинский защитник перешел из «Руха» и подписал контракт сроком на 4,5 года с европейским клубом.

