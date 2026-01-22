Один из лидеров Барселоны получил повреждение в матче со Славией

Повреждение полузащитника «Барселоны» Педри, полученное в противостоянии со «Славией» в рамках Лиги чемпионов (4:2), судя по всему, не носит критического характера, информирует Mundo Deportivo.

Тренерский штаб «Барсы» решил заменить полузащитника, чтобы избежать осложнений. Проведя первичный осмотр футболиста, медицинский персонал допустил наличие мышечного дискомфорта.

Предполагается, что на восстановление игроку может потребоваться несколько недель.