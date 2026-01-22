Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Один из лидеров Барселоны получил повреждение в матче со Славией
Испания
22 января 2026, 04:38 | Обновлено 22 января 2026, 04:39
Один из лидеров Барселоны получил повреждение в матче со Славией

На восстановление игроку может потребоваться несколько недель

Один из лидеров Барселоны получил повреждение в матче со Славией
Getty Images/Global Images Ukraine

Повреждение полузащитника «Барселоны» Педри, полученное в противостоянии со «Славией» в рамках Лиги чемпионов (4:2), судя по всему, не носит критического характера, информирует Mundo Deportivo.

Тренерский штаб «Барсы» решил заменить полузащитника, чтобы избежать осложнений. Проведя первичный осмотр футболиста, медицинский персонал допустил наличие мышечного дискомфорта.

Предполагается, что на восстановление игроку может потребоваться несколько недель.

Педри Барселона Славия Прага Лига чемпионов травма
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
