Спас от голов. Определен игрок матча РБ Зальцбург – Аль-Хиляль

Ночью, 23 июня, «РБ Зальцбург» противостоял клубу «Аль-Хиляль» во втором туре клубного чемпионата мира.

Команды устроили футбольный поединок на арене «Ауди Филд» в Вашингтоне.

В течение 90 минут оба коллектива создали несколько опасных моментов, однако поразить ворота соперников ни один из игроков не смог. В итоге матч завершился без голов – 0:0.

После финального свистка вратарь клуба «Аль-Хиляль» Яссин Буну получил награду в качестве лучшего игрока поединка.

ФОТО. Яссин Буну стал лучшим футболистом матча «РБ Зальцбург» – «Аль-Хиляль»

Yassine Bounou’s amazing face to face save keeps Al Hilal's hopes alive and earns him the #SuperiorPlayerofTheMatch#SuperiorisWorthPlayingFor #FIFACWC pic.twitter.com/3sNExOaC9W