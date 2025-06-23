РБ Зальцбург и Аль-Хиляль разошлись миром. Таблица: на каком месте Реал?

Матч 2-го тура группы H на клубном чемпионате мира 2025 завершился вничью.

Австрийский РБ Зальцбург и саудовский Аль-Хиляль разошлись миром (0:0). Игра прошла на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне.

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Саудовская команда под руководством Симоне Индзаги имела небольшой перевес во владении мячом (57% против 43%) и по количеству ударов (19–13).

Плотная борьба не привела к забитым мячам. Оба клуба сохраняют шансы на выход в финальную стадию турнира.

Ранее в первом туре Реал сыграл вничью с Аль-Хилялем (1:1), а Пачука уступила команде РБ Зальцбург (1:2). 22 июня Реал обыграл Пачуку со счетом 3:1 и возглавил группу D с 4 очками.

Турнирное положение: Реал (4 очка), РБ Зальцбург (4), Аль-Хиляль (2), Пачука (0). В последнем туре сыграют: РБ Зальцбург – Реал, Аль-Хиляль – Пачука.

Клубный чемпионат мира 2025

2-й тур, 23 июня. Вашингтон (США)

01:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:0

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