23 июня в 01:00 проходит матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Австрийский Ред Булл Зальцбург и саудовский Аль-Хиляль играют на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее в первом туре «Реал» сыграл вничью с клубом Аль-Хиляль (1:1), а Пачука уступила команде РБ Зальцбург (1:2).

22 июня Реал обыграл Пачуку со счетом 3:1 и стал лидером группы D с 4 очками.

Турнирное положение: Реал (4 очка), РБ Зальцбург (3), Аль-Хиляль (1), Пачука (0).

РБ Зальцбург – Аль-Хиляль. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE