РБ Зальцбург – Аль-Хиляль. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 июня в 01:00 матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025
23 июня в 01:00 проходит матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Австрийский Ред Булл Зальцбург и саудовский Аль-Хиляль играют на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне.
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Ранее в первом туре «Реал» сыграл вничью с клубом Аль-Хиляль (1:1), а Пачука уступила команде РБ Зальцбург (1:2).
22 июня Реал обыграл Пачуку со счетом 3:1 и стал лидером группы D с 4 очками.
Турнирное положение: Реал (4 очка), РБ Зальцбург (3), Аль-Хиляль (1), Пачука (0).
РБ Зальцбург – Аль-Хиляль. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
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