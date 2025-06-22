РБ Зальцбург

23 июня на Ауди Филд пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором Ред Булл Зальцбург сыграет против Аль-Хиляля. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Ред Булл Зальцбург

Команда стала первым объектом спортивной франшизы, что постепенно очень серьезно разрослась, причем не только в футболе. Австрийская матка так и не смогла достичь особенно впечатляющих успехов в еврокубках, хотя стала там завсегдатаем. Но доминировала безоговорочно в местной Бундеслиге.

Все закончилось после смерти основателя - расходы на футбол упали. И это аукнулось: в 2023/2024 флагман в концовке дал себя обойти Штурму. И в следующем сезоне, меняя тренеров, не смогла подняться выше все той же второй позиции. А на клубном чемпионате мира, начинали с Пачукой, и смогли выжать максимальный результат: добились победы 2:1, серьезно увеличив шансы выйти в плей-офф даже если дальше будут ничьи.

Аль-Хиляль

Клуб очень высоко котируется в футболе Саудовской Аравии. Причем в прошлом сезоне, когда все капитально усиливались, получилось продемонстрировать почти стопроцентную статистику. С такой не смогли сладить даже Роналду с Ан-Насром - титул отправился в Эр-Рияд. Но в новом чемпионате уже появился очередной лидер, Аль-Иттихад, что оставил Митровича и компанию на втором месте с отрывом в восемь очков. Ну, а контрольным выстрелом стало поражение фаворита в полуфинале Лиги чемпионов Азии другим саудитам - Аль-Ахли.

Решение приняли быстро: тренерский пост отдали Симоне Индзаги. А вот звезды отправляться на Ближний Восток не спешили. Так что против Реала сыграла привычная обойма, и вполне даже справилась. Особенно Буну, что отбил удар Вальверде с пенальти в добавленные минуты к матчу, что позволило сохранить престижную ничью 1:1.

Статистика личных встреч

Такая пара сыграет впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу подопечных Симоне Индзаги. Но у европейцев тоже есть свои козыри, что были показаны в первом туре - ставим на нейтральные тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,81).