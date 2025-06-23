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Клубный чемпионат мира
РБ Зальцбург
23.06.2025 01:00 – FT 0 : 0
Аль-Хиляль
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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 13:43 |
157
1

Симоне ИНДЗАГИ: «Доволен решением возглавить Аль-Хиляль»

Итальянский специалист проанализировал ничью из «РБ Зальцбург»

23 июня 2025, 13:43 |
157
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Симоне ИНДЗАГИ: «Доволен решением возглавить Аль-Хиляль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

лавный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча второго тура клубного чемпионата мира о «РБ Зальцбург». Подопечные Симоне поделили очки с соперником, расписав нулевую ничью (0:0).

«Я очень доволен игрой «Аль-Хиляля» в этом матче. Возможно, это несправедливо – радоваться, не забив ни одного гола, но мне остается только поблагодарить игроков.

Мы работаем над улучшением игры команды из матча в матч. Как группа, я работаю с этими игроками только неделю, но обещаю показать лучшую игру против «Пачуки».

Я не смотрел матч «Пачуки» с «Реалом», но против «РБ Зальцбург» был виден уровень и баланс во всем – как в игре, так и в мастерстве.

Они играют в подобном стиле с «РБ Зальцбург», и мы должны быть готовыми и внимательными, ведь это очень сильный соперник, который будет играть с максимальной агрессией в третьем матче после двух поражений.

Я полностью убежден в правильности своего решения возглавить «Аль-Хиляль» и верю, что достигну с этой командой большого. Я провел всего неделю в стране, а после этого мы уже десять дней живем в США. Я счастлив из-за этого решения, из-за этого сотрудничества и того, что уже удалось сделать», – сказал Симоне.

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Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу РБ Зальцбург Симоне Индзаги пресс-конференция
Андрей Витренко Источник
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Комментарии 1
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Mark4854590
Звісно він задоволений. Що він ще міг сказати, ще ж і місяця не пройшло)
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