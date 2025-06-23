Симоне ИНДЗАГИ: «Доволен решением возглавить Аль-Хиляль»

лавный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча второго тура клубного чемпионата мира о «РБ Зальцбург». Подопечные Симоне поделили очки с соперником, расписав нулевую ничью (0:0).

«Я очень доволен игрой «Аль-Хиляля» в этом матче. Возможно, это несправедливо – радоваться, не забив ни одного гола, но мне остается только поблагодарить игроков.

Мы работаем над улучшением игры команды из матча в матч. Как группа, я работаю с этими игроками только неделю, но обещаю показать лучшую игру против «Пачуки».

Я не смотрел матч «Пачуки» с «Реалом», но против «РБ Зальцбург» был виден уровень и баланс во всем – как в игре, так и в мастерстве.

Они играют в подобном стиле с «РБ Зальцбург», и мы должны быть готовыми и внимательными, ведь это очень сильный соперник, который будет играть с максимальной агрессией в третьем матче после двух поражений.

Я полностью убежден в правильности своего решения возглавить «Аль-Хиляль» и верю, что достигну с этой командой большого. Я провел всего неделю в стране, а после этого мы уже десять дней живем в США. Я счастлив из-за этого решения, из-за этого сотрудничества и того, что уже удалось сделать», – сказал Симоне.