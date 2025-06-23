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  4. «Говн*ный трус». Защитник Пачуки поссорился с лидером Реала
Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 13:13 | Обновлено 23 июня 2025, 13:43
1476
0

«Говн*ный трус». Защитник Пачуки поссорился с лидером Реала

Густаво Кабраль подверг критике Антонио Рюдигера

23 июня 2025, 13:13 | Обновлено 23 июня 2025, 13:43
1476
0
«Говн*ный трус». Защитник Пачуки поссорился с лидером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 июня прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука встретились на арене «Банк оф Америка Стедиум» в городе Шарлотт. Победу со счетом 3:1 одержал мадридский клуб.

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Во время матча на поле произошел конфликт между защитниками Пачуки и Реала – Густаво Кабралем и Антонио Рюдигером, в результате чего немец обвинил игрока мексиканской команды в расизме. После игры Густаво Кабраль прокомментировал спор:

«Ничего расистского не было. Я назвал его говн*ним трусом, как мы говорим в Аргентине. Вот и все. Была борьба, меня ударили ногой, он сказал, что я ударил его рукой, мы поссорились. Но больше ничего. Судья указал на расизм, но я продолжал повторять ему одно и то же: «Говн*ный трус». Нет никакой санкции за такие слова, это просто слово, точка. Оно не имеет другого намерения.

Рюдигер во время игры говорил мне: «Увидимся после матча», он жестами намекал на драку. Я тоже разозлился. Мы ссорились в туннеле, но дальше это не зашло. Мои товарищи по команде и его товарищи по команде были рядом. Я просто повторял одно и то же снова и снова».

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Антонио Рюдигер Пачука Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Вус Источник: Marca
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