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Клубный чемпионат мира
РБ Зальцбург
23.06.2025 01:00 – FT 0 : 0
Аль-Хиляль
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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 03:23 | Обновлено 23 июня 2025, 03:39
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РБ Зальцбург – Аль‑Хиляль – 0:0. Ничья для Индзаги. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура клубного чемпионата мира 2025

23 июня 2025, 03:23 | Обновлено 23 июня 2025, 03:39
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РБ Зальцбург – Аль‑Хиляль – 0:0. Ничья для Индзаги. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Матч 2-го тура группы H на клубном чемпионате мира 2025 завершился вничью.

Австрийский РБ Зальцбург и саудовский Аль-Хиляль разошлись миром (0:0). Игра прошла на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне.

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Саудовская команда под руководством Симоне Индзаги имела небольшой перевес во владении мячом (57% против 43%) и по количеству ударов (19–13).

Плотная борьба не привела к забитым мячам. Оба клуба сохраняют шансы на выход в финальную стадию турнира.

Клубный чемпионат мира 2025

2-й тур, 23 июня. Вашингтон (США)

01:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:0

Видеообзор матча

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Симоне Индзаги Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу РБ Зальцбург видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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