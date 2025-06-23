РБ Зальцбург – Аль‑Хиляль – 0:0. Ничья для Индзаги. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура клубного чемпионата мира 2025
Матч 2-го тура группы H на клубном чемпионате мира 2025 завершился вничью.
Австрийский РБ Зальцбург и саудовский Аль-Хиляль разошлись миром (0:0). Игра прошла на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне.
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Саудовская команда под руководством Симоне Индзаги имела небольшой перевес во владении мячом (57% против 43%) и по количеству ударов (19–13).
Плотная борьба не привела к забитым мячам. Оба клуба сохраняют шансы на выход в финальную стадию турнира.
Клубный чемпионат мира 2025
2-й тур, 23 июня. Вашингтон (США)
01:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:0
Видеообзор матча
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