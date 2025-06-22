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Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити
23.06.2025 04:00 - : -
Аль-Айн
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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 13:23 |
104
0

Манчестер Сити – Аль-Айн. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок состоится 23 июня в 04:00 по Киеву

22 июня 2025, 13:23 |
104
0
Манчестер Сити – Аль-Айн. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

23 июня на Мерседес-Бенц Стэдиум пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором Манчестер Сити сыграет против Аль-Айна.

Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Манчестер Сити

Команда показывает, как можно просчитаться из-за переоценки себя и некоего головокружения от успехов. А ведь после требла 2023-го года, в следующем сезоне, был только один знаковый титул - первое место в АПЛ, причем Арсенал боролся до последнего тура. Но нет, все равно прошлым летом толком не покупали, даже когда была продажа Альвареса. В итоге в январе пришлось ставить рекорды, укрепляя состав. Но даже после этого был быстрый вылет в плей-офф Лиги чемпионов и поражение в финале кубка - с Кристал Пэлас! И только третье место в АПЛ не дает оценить год как провальный.

Этим летом уже не мешкали. На замену ушедшему Де Брейне быстро купили Рейндерса и Шерки, еще и на фланг обороны пригласили Аит-Нури. И против Видада вышли первые два. Впрочем, героем стал Фоден, что своим голом и передачей обеспечил итоговые 2:0 уже к перерыву.

Аль-Айн

Клуб представляет не самую раскрученную в футбольном плане ближневосточную страну - Объединенные Арабские Эмираты. Все же в Катар и, особенно в последнее время, Саудовскую Аравию звезды из Европы перебираются охотнее. Что не помешало, впрочем, команде не только часто добиваться успеха на внутренней арене, но и в 2024-м году выиграть, повторно, Лигу чемпионов Азии.

Впрочем, следующий сезон не задался. В Лиге чемпионов обладатель титула не выигрывал и не вышел в плей-офф. В национальном первенстве, даже прибавив при пришедшем в конце года Ивиче, стали только пятыми. На клубном чемпионате мира арабы с Ювентусом проявили себя максимально беззубо, уступив 0:5.

Статистика личных встреч

Более десятилетия назад, в 2014-м, было организовано товарищеский матч. И его с уверенным счетом 3:0 выиграл английский гранд.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, как крупно выиграет гранд из Манчестера. Ставим на фору -2,5 голов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,81.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
23 июня 2025 -
04:00
Аль-Айн
Фора Манчестер Сити (-2.5) 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Манчестер Сити Аль-Айн прогнозы прогнозы на футбол клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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