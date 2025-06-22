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23 июня, свой матч второго тура группового раунда на клубном чемпионате мира проведут Манчестер Сити и Аль-Айн. Начало встречи запланировано на 04:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

«Горожане» приехали на этот чемпионат с целью выиграть его, при Гвардиоле у Ман Сити всегда максимальные цели. Команда ничего не выиграла в уходящем сезоне, местами игроки выглядели растеряно, были серии без побед. Этот турнир неплохая возможность реабилитироваться за промахи.

В первом матче английский клуб скромно обыграл Видад – 2:0, ход матча Манчестер контролировал, при необходимости могли и прибавить, но получилось забить дважды. С выходом из группы проблем не возникнет, вопрос только с какого места, ведь с Ювентусом точно не будет просто в последнем круге.

Аль-Айн

Представитель ОАЭ начал этот турнир с поражения от Ювентуса со счетом 0:5, причем все было решено в первом тайме, в котором соперник забил четыре мяча. Аль-Айн не выглядел так безнадежно, как счет на табло, у соперника почти все залетело, как не крути, класс итальянского клуба выше.

Даже после жеребьевки было понятно, что на этом турнире команде ничего не светит, учитывая, с какими мощными европейскими клубами придется сражаться. Данный клубный чемпионат мира, возможность показать себя, а также набраться опыта. Прошлый сезон был не лучшим и на внутренней арене, где Аль-Айн стал только пятым.

Личные встречи

Команды ранее пересекались, это было давно, в далеком 2014-м году, тогда в товарищеском матче, Манчестер Сити сумел одержать победу со счетом 3:0.

Прогноз

Нет сомнений, что европейский клуб большой фаворит этой пары. Букмекеры не сомневаются в том, что Манчестер уверенно выиграет предстоящий матч.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Манчестер Сити – 1,09, ничья – 10,35, победа Аль-Айн – 21,6. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Не думаю, что у Ман Сити в таком матче будут проблемы, да, может Аль-Айн сможет оказать сопротивление, но точно не устоит против такого монстра. Ставлю на индивидуальный тотал «горожан» больше 2,5 голов за 1,62.