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Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити
23.06.2025 04:00 - : -
Аль-Айн
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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 12:38 |
87
0

Манчестер Сити – Аль-Айн. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок второго тура состоится 23 июня и начнется в 04:00 по Киеву

22 июня 2025, 12:38 |
87
0
Манчестер Сити – Аль-Айн. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

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23 июня, свой матч второго тура группового раунда на клубном чемпионате мира проведут Манчестер Сити и Аль-Айн. Начало встречи запланировано на 04:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

«Горожане» приехали на этот чемпионат с целью выиграть его, при Гвардиоле у Ман Сити всегда максимальные цели. Команда ничего не выиграла в уходящем сезоне, местами игроки выглядели растеряно, были серии без побед. Этот турнир неплохая возможность реабилитироваться за промахи.

В первом матче английский клуб скромно обыграл Видад – 2:0, ход матча Манчестер контролировал, при необходимости могли и прибавить, но получилось забить дважды. С выходом из группы проблем не возникнет, вопрос только с какого места, ведь с Ювентусом точно не будет просто в последнем круге.

Аль-Айн

Представитель ОАЭ начал этот турнир с поражения от Ювентуса со счетом 0:5, причем все было решено в первом тайме, в котором соперник забил четыре мяча. Аль-Айн не выглядел так безнадежно, как счет на табло, у соперника почти все залетело, как не крути, класс итальянского клуба выше.

Даже после жеребьевки было понятно, что на этом турнире команде ничего не светит, учитывая, с какими мощными европейскими клубами придется сражаться. Данный клубный чемпионат мира, возможность показать себя, а также набраться опыта. Прошлый сезон был не лучшим и на внутренней арене, где Аль-Айн стал только пятым.

Личные встречи

Команды ранее пересекались, это было давно, в далеком 2014-м году, тогда в товарищеском матче, Манчестер Сити сумел одержать победу со счетом 3:0.

Прогноз

Нет сомнений, что европейский клуб большой фаворит этой пары. Букмекеры не сомневаются в том, что Манчестер уверенно выиграет предстоящий матч.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Манчестер Сити – 1,09, ничья – 10,35, победа Аль-Айн – 21,6. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Не думаю, что у Ман Сити в таком матче будут проблемы, да, может Аль-Айн сможет оказать сопротивление, но точно не устоит против такого монстра. Ставлю на индивидуальный тотал «горожан» больше 2,5 голов за 1,62.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
23 июня 2025 -
04:00
Аль-Айн
Индивидуальный тотал Ман Сити больше 2.5 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Манчестер Сити Аль-Айн прогнозы прогнозы на футбол клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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