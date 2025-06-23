Манчестер Сити – Аль-Айн – 6:0. Холанд и компания. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура клубного чемпионата мира 2025
Английский клуб «Манчестер Сити» устроил разгром во втором туре группы G клубного чемпионата мира.
Команда Пепа Гвардиолы уничтожила «Аль-Айн» из ОАЭ со счетом 6:0 на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.
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В первом тайме Илкай Гюндоган открыл счет на 8-й минуте, а после гола Эчеверри на 27-й и пенальти от Эрлинга Холанда на 45+5 английская команда ушла на перерыв с преимуществом 3:0.
Во втором тайме фавориты продолжили забивать. Гюндоган оформил дубль на 73-й минуте, затем отличились Оскар Бобб (84 мин) и Раян Шерки (89 мин).
Клубный чемпионат мира 2025
2-й тур, 23 июня. Атланта (США)
Манчестер Сити (Англия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 6:0
Голы: Гюндоган, 8, 73, Эчеверри, 27, Холанд, 45+5 (пен), Бобб, 84, Шерки, 89
Видео голов и обзор матча
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