Английский клуб «Манчестер Сити» устроил разгром во втором туре группы G клубного чемпионата мира.

Команда Пепа Гвардиолы уничтожила «Аль-Айн» из ОАЭ со счетом 6:0 на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

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В первом тайме Илкай Гюндоган открыл счет на 8-й минуте, а после гола Эчеверри на 27-й и пенальти от Эрлинга Холанда на 45+5 английская команда ушла на перерыв с преимуществом 3:0.

Во втором тайме фавориты продолжили забивать. Гюндоган оформил дубль на 73-й минуте, затем отличились Оскар Бобб (84 мин) и Раян Шерки (89 мин).

Клубный чемпионат мира 2025

2-й тур, 23 июня. Атланта (США)

Манчестер Сити (Англия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 6:0

Голы: Гюндоган, 8, 73, Эчеверри, 27, Холанд, 45+5 (пен), Бобб, 84, Шерки, 89

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