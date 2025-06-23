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  4. Манчестер Сити – Аль-Айн – 6:0. Холанд и компания. Видео голов и обзор
Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити
23.06.2025 04:00 – FT 6 : 0
Аль-Айн
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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 06:41 | Обновлено 23 июня 2025, 06:48
596
0

Манчестер Сити – Аль-Айн – 6:0. Холанд и компания. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура клубного чемпионата мира 2025

23 июня 2025, 06:41 | Обновлено 23 июня 2025, 06:48
596
0
Манчестер Сити – Аль-Айн – 6:0. Холанд и компания. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Английский клуб «Манчестер Сити» устроил разгром во втором туре группы G клубного чемпионата мира.

Команда Пепа Гвардиолы уничтожила «Аль-Айн» из ОАЭ со счетом 6:0 на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме Илкай Гюндоган открыл счет на 8-й минуте, а после гола Эчеверри на 27-й и пенальти от Эрлинга Холанда на 45+5 английская команда ушла на перерыв с преимуществом 3:0.

Во втором тайме фавориты продолжили забивать. Гюндоган оформил дубль на 73-й минуте, затем отличились Оскар Бобб (84 мин) и Раян Шерки (89 мин).

Клубный чемпионат мира 2025

2-й тур, 23 июня. Атланта (США)

Манчестер Сити (Англия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 6:0

Голы: Гюндоган, 8, 73, Эчеверри, 27, Холанд, 45+5 (пен), Бобб, 84, Шерки, 89

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Бобб (Манчестер Сити).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Клаудио Эчеверри (Манчестер Сити).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
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Пеп Гвардиола пенальти Манчестер Сити Илкай Гюндоган клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Аль-Айн Эрлинг Холанд Райан Шерки Оскар Бобб Клаудио Эчеверри
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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