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Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити
23.06.2025 04:00 – 66 3 : 0
Аль-Айн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 04:00 | Обновлено 23 июня 2025, 04:09
209
0

Манчестер Сити – Аль-Айн. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 июня в 04:00 матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025

23 июня 2025, 04:00 | Обновлено 23 июня 2025, 04:09
209
0
Манчестер Сити – Аль-Айн. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

23 июня в 04:00 пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Английский Манчестер Сити и Аль-Айн из ОАЭ играют на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее в первом туре Ман Сити обыграл Видад (2:0), а Аль-Айн уступил Ювентусу (0:5).

Турнирное положение: Ювентус (6 очков), Манчестер Сити (3), Видад (0), Аль-Айн (0).

Манчестер Сити – Аль-Айн. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Манчестер Сити – Аль-Айн
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События матча

45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Клаудио Эчеверри (Манчестер Сити).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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