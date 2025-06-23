23.06.2025 04:00 – 66’ 3 : 0
Клубный чемпионат мира23 июня 2025, 04:00 | Обновлено 23 июня 2025, 04:09
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Манчестер Сити – Аль-Айн. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 июня в 04:00 матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025
23 июня 2025, 04:00 | Обновлено 23 июня 2025, 04:09
209
0
23 июня в 04:00 пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Английский Манчестер Сити и Аль-Айн из ОАЭ играют на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ранее в первом туре Ман Сити обыграл Видад (2:0), а Аль-Айн уступил Ювентусу (0:5).
Турнирное положение: Ювентус (6 очков), Манчестер Сити (3), Видад (0), Аль-Айн (0).
Манчестер Сити – Аль-Айн. Клубный ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Манчестер Сити – Аль-АйнСмотреть трансляцию
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События матча
45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Клаудио Эчеверри (Манчестер Сити).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
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