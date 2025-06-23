Гвардиола прокомментировал победу над Аль-Айном, похвалив двух игроков

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола проанализировал победный матч против «Аль-Айна» во втором туре клубного чемпионата мира (6:0).

«Как мне игра Райана Айт-Нури? Вау, он сыграл очень хорошо, потому что нам нужно было обороняться как с четверкой, так и с пятеркой защитников, а он должен был подключаться к атакам в их завершении. В итоге он провел действительно отличный матч. Это его первая игра, но он уже много лет выступает в Премьер-лиге.

Он может помочь нам на этой важной позиции, затем опускался в опорную зону между линиями, отлично двигался в ограниченном пространстве. Он умен, грамотно действует в обороне, умеет отбирать мяч, и особенно хорош в финальной трети поля. Я очень доволен его игрой».

«Что скажу о Клаудио Эчеверри? С того момента, как он присоединился к нам в прошлом сезоне, на протяжении трёх-четырёх месяцев после тренировок он самостоятельно отрабатывал штрафные удары с вратарём и стенкой. Остальные так не делали. Он постоянно тренировался – и эта работа принесла плоды. У него есть смелость и качество. Когда ты тренируешься, это как в гольфе или баскетболе: чем больше практики, тем выше шансы. Это был фантастический гол, и он невероятный игрок в игре на малых пространствах.

К сожалению, он не смог продолжить матч после перерыва из-за проблемы с голеностопом, но очень хорошо, что в свои первые минуты на турнире он забил замечательный гол. Штрафной был действительно на высшем уровне».

Самое важное – мы уже в следующей стадии. Мы хотим пройти дальше, и в любом случае нам предстоит встретиться с топ-командами – вы видите уровень бразильских и европейских клубов, это не вызывает тревоги. У нас есть четыре дня до матча с «Ювентусом», а затем следующий соперник. Рад, что мы останемся ещё на неделю в США», – сказал Пеп.