10/10. Пеп Гвардиола победил во всех своих матчах на клубном ЧМ

23 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» победил «Аль-Айн» со счетом 6:0.

Команды Пепа Гвардиолы победили во всех 10-ти матчах в истории турнира (включая предыдущие форматы) с общей разницей забитых и пропущенных мячей 33:2.

Аргентинец Клаудио Эчеверри и француз Райан Шерки отметились своими дебютными голами за «Манчестер Сити».

Благодаря этим шести голам «Манчестер Сити» среднее количество забитых мячей за матч на турнире теперь равно 3.06. За 32 игры, которые уже были сыграны на клубном чемпионате мира, было забито 98 голов (из них 51 – в первых таймах).

