Ман Сити отгрузил 6 мячей бывшей команде Реброва и вышел в 1/4 финала КЧМ
Команда Пепа Гвардиолы легко решила задачу в матче против клуба Аль-Айн
Английский клуб «Манчестер Сити» устроил настоящий разгром во втором туре группы G клубного чемпионата мира.
Команда Пепа Гвардиолы уничтожила «Аль-Айн» из ОАЭ со счетом 6:0 на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом тайме Илкай Гюндоган открыл счет на 8-й минуте, а после гола Эчеверри на 27-й и пенальти от Эрлинга Холанда на 45+5 английская команда ушла на перерыв с преимуществом 3:0.
Во втором тайме фавориты продолжили забивать. Гюндоган оформил дубль на 73-й минуте, затем отличились Оскар Бобб (84 мин) и Раян Шерки (89 мин).
Эта победа обеспечила «Ман Сити» выход в 1/8 финала. Они делят лидерство с «Ювентусом», у обеих команд – по 6 очков. «Аль-Айн» и «Видад» не набрали ни одного очка и потеряли шансы на выход в плей-офф.
Интересно, что команду «Аль-Айн» из ОАЭ с 2021 по 2023 год тренировал украинский специалист Сергей Ребров.
Клубный чемпионат мира 2025
2-й тур, 23 июня. Атланта (США)
Манчестер Сити (Англия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 6:0
Голы: Гюндоган, 8, 73, Эчеверри, 27, Холанд, 45+5 (пен), Бобб, 84, Шерки, 89
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер обратился к Джуду Беллингему
Де Брюйне, Сане, Кунья и закупка в «Ман Сити»