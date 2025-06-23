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Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити
23.06.2025 04:00 – FT 6 : 0
Аль-Айн
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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 06:15 | Обновлено 23 июня 2025, 06:49
414
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Ман Сити отгрузил 6 мячей бывшей команде Реброва и вышел в 1/4 финала КЧМ

Команда Пепа Гвардиолы легко решила задачу в матче против клуба Аль-Айн

23 июня 2025, 06:15 | Обновлено 23 июня 2025, 06:49
414
0
Ман Сити отгрузил 6 мячей бывшей команде Реброва и вышел в 1/4 финала КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Манчестер Сити» устроил настоящий разгром во втором туре группы G клубного чемпионата мира.

Команда Пепа Гвардиолы уничтожила «Аль-Айн» из ОАЭ со счетом 6:0 на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

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В первом тайме Илкай Гюндоган открыл счет на 8-й минуте, а после гола Эчеверри на 27-й и пенальти от Эрлинга Холанда на 45+5 английская команда ушла на перерыв с преимуществом 3:0.

Во втором тайме фавориты продолжили забивать. Гюндоган оформил дубль на 73-й минуте, затем отличились Оскар Бобб (84 мин) и Раян Шерки (89 мин).

Эта победа обеспечила «Ман Сити» выход в 1/8 финала. Они делят лидерство с «Ювентусом», у обеих команд – по 6 очков. «Аль-Айн» и «Видад» не набрали ни одного очка и потеряли шансы на выход в плей-офф.

Интересно, что команду «Аль-Айн» из ОАЭ с 2021 по 2023 год тренировал украинский специалист Сергей Ребров.

Клубный чемпионат мира 2025

2-й тур, 23 июня. Атланта (США)

Манчестер Сити (Англия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 6:0

Голы: Гюндоган, 8, 73, Эчеверри, 27, Холанд, 45+5 (пен), Бобб, 84, Шерки, 89

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Бобб (Манчестер Сити).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Клаудио Эчеверри (Манчестер Сити).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
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Пеп Гвардиола Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу Аль-Айн Сергей Ребров видео голов и обзор Райан Шерки Оскар Бобб Эрлинг Холанд пенальти Клаудио Эчеверри Илкай Гюндоган
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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