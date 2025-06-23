Невезучий игрок. Защитник Реала вошел в историю КЧМ

22 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира мадридский «Реал» победил мексиканскую «Пачуку» со счетом 3:1.

Матч отметился интересными статистическими и историческими фактами.

Защитник Рауль Асенсио стал первым игроком с 2010 года, который по ходу одного розыгрыша клубного чемпионата мира заработал красную карточку и пенальти в свои ворота.

Удаление защитника «Реала» стало самым быстрым в истории турнира (7-я минута).

На счету Рауля Асенсио уже 8 желтых карточек и 1 удаление в 2025 году.

А вот полузащитник «сливочных» Арда Гюлер стал самым молодым автором гола «Реала» на клубных чемпионатах мира. В рейтинге турецкий футболист обошел Николя Анелька.

Самые молодые авторы голов «Реала» на КЧМ:

20 лет и 117 дней – Арда Гюлер

20 лет и 297 дней – Николя Анелька

К тому же в двух матчах подряд на турнире голами отметились 20-летние турецкие футболисты.

Кенан Йылдыз, «Ювентус», два гола в ворота «Видада»

Арда Гюлер, «Реал», гол в ворота «Пачуки»

Также интересным фактом является то, что на нынешнем чемпионате забитыми голами уже отметились Джоб Беллингем («Боруссия») и Джуд Беллингем («Реал»).