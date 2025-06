Невезучий игрок. Защитник Реала вошел в историю КЧМ

22 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира мадридский «Реал» победил мексиканскую «Пачуку» со счетом 3:1.

Матч отметился интересными статистическими и историческими фактами.

Защитник Рауль Асенсио стал первым игроком с 2010 года, который по ходу одного розыгрыша клубного чемпионата мира заработал красную карточку и пенальти в свои ворота.

Удаление защитника «Реала» стало самым быстрым в истории турнира (7-я минута).

На счету Рауля Асенсио уже 8 желтых карточек и 1 удаление в 2025 году.

А вот полузащитник «сливочных» Арда Гюлер стал самым молодым автором гола «Реала» на клубных чемпионатах мира. В рейтинге турецкий футболист обошел Николя Анелька.

Самые молодые авторы голов «Реала» на КЧМ:

К тому же в двух матчах подряд на турнире голами отметились 20-летние турецкие футболисты.

Также интересным фактом является то, что на нынешнем чемпионате забитыми голами уже отметились Джоб Беллингем («Боруссия») и Джуд Беллингем («Реал»).

FT: A 10-man @realmadrid make a statement and win their first match in the #FIFACWC 🔥 Watch the @fifacwc | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAPAC pic.twitter.com/7qK0EofUPQ

1 - Raúl Asencio is the first European player to be sent off and concede a penalty in the same edition of the FIFA Club World Cup (including the previous format) since at least 2010. Setback. pic.twitter.com/ffK5w73ZDc