Невезучий игрок. Защитник Реала вошел в историю КЧМ
Рауль Асенсио отличился со знаком минус в двух матчах подряд
22 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира мадридский «Реал» победил мексиканскую «Пачуку» со счетом 3:1.
Матч отметился интересными статистическими и историческими фактами.
Защитник Рауль Асенсио стал первым игроком с 2010 года, который по ходу одного розыгрыша клубного чемпионата мира заработал красную карточку и пенальти в свои ворота.
Удаление защитника «Реала» стало самым быстрым в истории турнира (7-я минута).
На счету Рауля Асенсио уже 8 желтых карточек и 1 удаление в 2025 году.
А вот полузащитник «сливочных» Арда Гюлер стал самым молодым автором гола «Реала» на клубных чемпионатах мира. В рейтинге турецкий футболист обошел Николя Анелька.
Самые молодые авторы голов «Реала» на КЧМ:
- 20 лет и 117 дней – Арда Гюлер
- 20 лет и 297 дней – Николя Анелька
К тому же в двух матчах подряд на турнире голами отметились 20-летние турецкие футболисты.
- Кенан Йылдыз, «Ювентус», два гола в ворота «Видада»
- Арда Гюлер, «Реал», гол в ворота «Пачуки»
Также интересным фактом является то, что на нынешнем чемпионате забитыми голами уже отметились Джоб Беллингем («Боруссия») и Джуд Беллингем («Реал»).
FT: A 10-man @realmadrid make a statement and win their first match in the #FIFACWC 🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 22, 2025
Watch the @fifacwc | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAPAC pic.twitter.com/7qK0EofUPQ
1 - Raúl Asencio is the first European player to be sent off and concede a penalty in the same edition of the FIFA Club World Cup (including the previous format) since at least 2010. Setback. pic.twitter.com/ffK5w73ZDc— OptaJose (@OptaJose) June 22, 2025
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