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  4. Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Испания
23 июня 2025, 06:16 |
1393
0

Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача

Тренер обратился к Джуду Беллингему

23 июня 2025, 06:16 |
1393
0
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо определил новую задачу для суперзвезды клуба английского хавбека Джуда Беллингема.

«Джуд, мне сейчас плевать на твои голы. Мне не нужно, чтобы это было твоим главным качеством. Мне нужно, чтобы ты перемещал мяч, двигал команду и отвоевывал позиции вперед. Это твоя новая миссия на этот сезон», — сказал Алонсо.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».

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Хаби Алонсо Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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