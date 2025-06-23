Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо определил новую задачу для суперзвезды клуба английского хавбека Джуда Беллингема.

«Джуд, мне сейчас плевать на твои голы. Мне не нужно, чтобы это было твоим главным качеством. Мне нужно, чтобы ты перемещал мяч, двигал команду и отвоевывал позиции вперед. Это твоя новая миссия на этот сезон», — сказал Алонсо.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».