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  4. Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала меня очень удивил»
Испания
16 июня 2025, 04:26 |
269
0

Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала меня очень удивил»

Испанец похвалил Браима Диаса

16 июня 2025, 04:26 |
269
0
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала меня очень удивил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Новоиспеченный главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо был приятно удивлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».

«Браим Диас меня приятно удивил на тренировках, он продемонстрировал очень высокий уровень», – сказал испанский специалист.

В этом сезоне Браим Диас провел за мадридский «Реал» 52 матча, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Ранее сообщалось, что на Диаса рассчитывает и президент «Реала» Флорентино Перес.

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Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Браим Диас
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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