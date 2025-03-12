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  4. Перес высоко ценит игрока Реала, а Анчелотти – нет. Большое разногласие
Испания
12 марта 2025, 00:40 |
712
0

Перес высоко ценит игрока Реала, а Анчелотти – нет. Большое разногласие

Речь о Браиме Диасе

12 марта 2025, 00:40 |
712
0
Перес высоко ценит игрока Реала, а Анчелотти – нет. Большое разногласие
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Президент «Реала» Флорентино Перес был впечатлен игрой марокканского хавбека Браима Диаса в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1).

По информации Elgoldigital, президент «бланкос» Флорентино Перес встретился с Диасом после мадридского дерби, поздравил его с забитым победным голом и намекнул, что его роль в команде скоро будет больше. Однако, этого мнения не придерживаться наставник «сливочных» Карло Анчелотти, который в дальнейшем считает Диаса не игроком основы. Если Карло останется наставником «Реала», то Диас может искать ухода уже следующим летом.

В этом сезоне на счету Диаса 36 матчей, шесть голов и семь ассистов.

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Браим Диас Флорентино Перес Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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