Перес высоко ценит игрока Реала, а Анчелотти – нет. Большое разногласие
Речь о Браиме Диасе
Президент «Реала» Флорентино Перес был впечатлен игрой марокканского хавбека Браима Диаса в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1).
По информации Elgoldigital, президент «бланкос» Флорентино Перес встретился с Диасом после мадридского дерби, поздравил его с забитым победным голом и намекнул, что его роль в команде скоро будет больше. Однако, этого мнения не придерживаться наставник «сливочных» Карло Анчелотти, который в дальнейшем считает Диаса не игроком основы. Если Карло останется наставником «Реала», то Диас может искать ухода уже следующим летом.
В этом сезоне на счету Диаса 36 матчей, шесть голов и семь ассистов.
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