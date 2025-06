Матч Ривер Плейт – Монтеррей запомнился интересным статистическим фактом

Утром, 22 июня, в матче второго тура клубного чемпионата мира аргентинский «Ривер Плейт» сыграл вничью с мексиканским «Монтерреем» со счетом 0:0.

Этот матч стал историческим на турнире. Еще никогда до этого в рамках клубного чемпионата мира (в разных форматах) не встречались между собой аргентинская и мексиканская команда.

В первом тайме команды совершили на двоих 21 фол, что привело к тому, что за 48 сыгранных минут только 19 из них стали фактически игровыми.

По окончании матча общее количество фолов равнялось 39-ти, которое стало самым большим на турнире, а количество фактически игрового времени – 43:49, что стало наименьшим показателем из всех матчей.

43:49 – это всего лишь 44,2% от общего времени игры (99:11).

На двоих «Ривер Плейт» и «Монтеррей» получили 10 желтых карточек и 1 красную.

