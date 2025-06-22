Перейдет в Реал. Определен лучший игрок матча Ривер Плейт – Монтеррей
Франко Мастантуоно получил индивидуальную награду после поединка
22 июня был проведен второй поединок в группе Е между клубами «Ривер Плейт» и «Монтеррей».
Матч прошел на стадионе «Роуз Боул» в городе Пасадена.
В итоге команды поделили очки, расписав нулевую ничью.
После финального свистка правый вингер клуба «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно был признан лучшим игроком матча. В ближайшее время футболист присоединится к мадридскому «Реалу», игрок подписал соглашение на шесть лет.
ФОТО. Франко Мастантуоно стал лучшим футболистом матча «Ривер Плейт» – «Монтеррей»
Franco Mastantuono was all over the pitch today. His effort earned him the #SuperiorPlayerofTheMatch#SuperiorisWorthPlayingFor #FIFACWC pic.twitter.com/F9sHR3M3Pz— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 22, 2025
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