Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перейдет в Реал. Определен лучший игрок матча Ривер Плейт – Монтеррей
Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 11:12 | Обновлено 22 июня 2025, 11:28
323
0

Перейдет в Реал. Определен лучший игрок матча Ривер Плейт – Монтеррей

Франко Мастантуоно получил индивидуальную награду после поединка

22 июня 2025, 11:12 | Обновлено 22 июня 2025, 11:28
323
0
Перейдет в Реал. Определен лучший игрок матча Ривер Плейт – Монтеррей
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

22 июня был проведен второй поединок в группе Е между клубами «Ривер Плейт» и «Монтеррей».

Матч прошел на стадионе «Роуз Боул» в городе Пасадена.

В итоге команды поделили очки, расписав нулевую ничью.

После финального свистка правый вингер клуба «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно был признан лучшим игроком матча. В ближайшее время футболист присоединится к мадридскому «Реалу», игрок подписал соглашение на шесть лет.

ФОТО. Франко Мастантуоно стал лучшим футболистом матча «Ривер Плейт» – «Монтеррей»

По теме:
«Вспотел, как в сауне». Тренер Боруссии Д – о победе на КЧМ
Манчестер Сити – Аль-Айн. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Реал Мадрид – Пачука. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Ривер Плейт Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу лучший игрок Франко Мастантуоно
Андрей Витренко Источник: ФИФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
Футбол | 22 июня 2025, 07:47 6
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ

«Полтаве» нужно решить вопрос с задолженностью

Ястремская в финале, суперигра Мамелоди – Боруссия, трансферы УПЛ
Футбол | 22 июня 2025, 09:30 0
Ястремская в финале, суперигра Мамелоди – Боруссия, трансферы УПЛ
Ястремская в финале, суперигра Мамелоди – Боруссия, трансферы УПЛ

Главные новости за 21 июня на Sport.ua

Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Футбол | 22.06.2025, 08:13
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
«Могу подтвердить». Клуб УПЛ подпишет лучшего бомбардира Первой лиги
Футбол | 22.06.2025, 08:28
«Могу подтвердить». Клуб УПЛ подпишет лучшего бомбардира Первой лиги
«Могу подтвердить». Клуб УПЛ подпишет лучшего бомбардира Первой лиги
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
Футбол | 22.06.2025, 07:44
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
21.06.2025, 08:19
Футбол
Динамо хочет подписать одного из лучших легионеров УПЛ. Есть конкуренция
Динамо хочет подписать одного из лучших легионеров УПЛ. Есть конкуренция
20.06.2025, 14:36 2
Футбол
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
21.06.2025, 14:32 13
Теннис
Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
20.06.2025, 14:57 23
Теннис
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
21.06.2025, 05:19 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
21.06.2025, 19:45 130
Футбол
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
21.06.2025, 14:48 43
Футбол
Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
21.06.2025, 02:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем