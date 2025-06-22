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  4. КЧМ – плохой турнир. 5 идей, как его реанимировать
Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 08:54 |
680
4

КЧМ – плохой турнир. 5 идей, как его реанимировать

Блогер Sport.ua Яся Ле реформирует продукт худшей эпохи в истории футбола

22 июня 2025, 08:54 |
680
4
КЧМ – плохой турнир. 5 идей, как его реанимировать
Getty Images/Global Images Ukraine

Деньги, деньги и деньги – топ-3 причины, по которым ФИФА решила обновить формат ЧМ. Больше матчей – больше заработка. Больше топ-клубов – больше заработка. Больше просмотров – ну, вы поняли. Такое время, ничего не поделаешь. Но денежные дивиденды – это преимущество для чиновников и клубов, которые могут заработать. А что для болельщиков? ФИФА предлагает развлечение. Я, признаюсь, как-то не слышал перед ЧМ много разговоров об определении лучшей команды планеты, хотя готовился – прочитал немало. Этот турнир позиционировался скорее как развлечение для зрителя, потому что, во-первых, топ-матчи, а во-вторых – топ-матчи с участием команд с разных континентов. И это, я вас удивлю, хорошая идея. Потому что круглый год футбольный болельщик смотрит за соревнованиями лучших команд, где играть в красивый футбол – важно, но главное – победить. Да, это и есть смысл любого спорта в принципе, но футбол – это уже давно не только спорт, но и большая индустрия развлечений. Поэтому создание развлекательного продукта здесь – нормальная идея.

Но хромает реализация. На клубном ЧМ уже было сыграно немало плохих матчей. Например, матч «Баварии» против «Окленда». 10:0 для серьезного турнира – это ненормально. Или «Челси» против «Лос-Анджелеса», где «синие» в полсилы и пешком разобрались с оппонентом (2:0). И это я еще молчу о низкой результативности и «скрытых» от европейского зрителя ночных матчах, в которых играют азиатские и африканские клубы... Короче говоря, все плохо. Значит, надо реформировать. Этим я и займусь в данном материале. Потому что, как говорится, критикуешь – предлагай.

Океания больше не сама

Заранее предупреждаю: мои решения не являются идеальными. Я не футбольный чиновник, поэтому моя оценка может быть довольно поверхностной. Так что и некоторые предложенные мной варианты будут... эм... дискуссионными. Этот – первый из нескольких. Нельзя отдавать Океании одну путевку на КЧМ. Я понимаю, что это целый регион, но ведь 0:10. И главная проблема в том, что «Окленд» не является случайным участником турнира. Например, если 0:10 в одном из следующих туров проиграет «Зальцбург», то мы сможем сказать: «Его не должно быть здесь, потому что он не является одним из лучших в Европе». И будем правы, потому что клуб на 44-м месте рейтинга УЕФА, да еще и ЛЧ не выигрывал в течение последних 4-х сезонов. Но «Окленд» – лучший в рейтинге Океании. И ЛЧ местную выиграл… 4 раза подряд! То есть в последний раз кто-то другой здесь триумфовал еще до коронавируса. «Окленд» – полупрофессиональный коллектив, футболисты которого в повседневной жизни имеют другую работу. Но это лучшее, что может предложить Океания.

Getty Images/Global Images Ukraine

Да, «Окленд» сыграет на турнире только 3 матча, но на этом провел пока лишь 2 – но уже ударил по его престижу. Потому что сложно воспринимать всерьез соревнование, где кто-то пропускает 16 голов за два поединка. Присутствие настолько слабой команды на турнире возможно только при условии сумасшедших форс-мажоров. ФИФА своими правилами отбора клубов на ЧМ утвердила 2 идеи: должны играть лучшие и должно быть представительство всего мира. Так вот, я предлагаю оставить все как есть, но приоритетным сделать приглашение лучших. Есть такое решение: «отрезать» от Азии часть. Пусть единственную путевку на клубный ЧМ получит не лучший коллектив федерации Океании, а лучший в этом регионе + нескольких азиатских странах. Кроме прочих, это будет Австралия, а еще – несколько стран с юго-востока азиатского региона. Перед новым клубным ЧМ берем 3 лучших по рейтингам из «урезанного» азиатского региона и лучшую из Океании – и проводим «финал четырех». Победитель едет на КЧМ.

Не то чтобы коллектив из Австралии, который заменит «Окленд», всех разорвет, но «Баварии» проиграет хотя бы 0:5, а не 0:10. Для турнира это важно.

Победы для региона

Квоты для разных регионов – несколько странные. Целых 12 клубов из Европы – это круто и, пожалуй, справедливо, но равенство (по 4) для Африки, Азии и Северной и Центральной Америки – нет. Соревнования левого полушария выше Южной Америки – откровенно слабые, да и по готовности клубов из Африки конкурировать с командами из Азии также могут быть вопросы. А еще КОНМЕБОЛ получил только 6 мест. Ну серьезно? Второй лучший регион по качеству футбола, силе чемпионатов, количеству известных игроков и т.д. Поэтому некоторые местные топы на КЧС не сыграют, а вот «Ульсан» и «Эсперанс» (намеренно беру команды, которые здесь исключительно из-за рейтинга и квот) – да. Это как-то неправильно. И, на самом деле, есть решение – привязать количество путевок на ЧМ к успехам команд из региона на нем. ФИФА очень нравится рейтинг клубов УЕФА (поэтому его и использовали, чтобы выбрать европейских представителей для КЧМ), так давайте сделаем аналогичную рейтингу стран УЕФА систему, где все представители от региона на КЧМ набирают баллы – и затем их сумма делится на количество участников.

Например, на этом КЧС качественно проявят себя европейцы, поэтому через 4 года получат на 1-2 путевки больше, чем в этот раз. И наоборот: если африканцы провалятся, то будут иметь меньшее представительство спустя 4 года. Тогда клубы будут бороться не только за себя, но и за квоты. Это может придать смысл некоторым поединкам. Тогда в последнем туре условные «Урава» и «Мамелоди» будут не просто отбывать номер (потому что уже вылетели) – а бороться за очки в рейтинге континента. И это сделает соревнование менее искусственным. Потому что сейчас европейцы имеют столько-то мест просто потому что, а в будущем будут иметь столько, на сколько наработают собственными успехами. Хочешь иметь больше представителей на КЧМ – доказывай, что твоя федерация лучше других. Кстати, на уровне конкуренции между УЕФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ и т.д. это также работало бы. На самом деле, на нынешнем ЧМ мало интриг, поэтому любой способный повысить их количество компонент – уместный. А этот – еще и о справедливости.

Никаких ограничений для страны

«Зальцбург» на клубном ЧМ – это, конечно, очень интересно, но перебор. Представительство многих стран важно, но мы уже это проходили. Раньше в ЛЧ играли только чемпионы своих лиг. Разве было лучше? Сейчас, надо признать, есть существенный разрыв в качестве между чемпионатами, поэтому 4-я команда АПЛ сильнее лидера кипрского первенства – поэтому представитель Кипра и стартует в ЛЧ с далекой квалификации. Потому что он не гарантирует высокого уровня конкуренции в основном этапе, а 4-я команда Англии – да. С клубным ЧМ то же самое. «Зальцбург» даст турниру меньше, чем «Барселона», с точки зрения футбола. Вообще, важно держать баланс между «это кружок для избранных» и «должно быть представительство многих народов», но посмотрите: сейчас этого баланса точно нет. «Барселона» и «Ливерпуль» не поехали на турнир, а еще – например, «Байер», «Арсенал» и «Аталанта». Зато есть «Зальцбург» и «Порту». Одна из главных проблем нынешнего формата ЧМ – отсутствие баланса. И правило «не более пары клубов от страны» этому способствует.

Надо просто его убрать. Тогда не будет «Зальцбурга». И «Порту». Даже «Ювентуса», скажу по секрету, не будет. Потому что туринцы в рейтинге УЕФА ниже аж 5-и английских клубов. Пусть от Европы на КЧМ едут победители ЛЧ последних лет и лучшие по рейтингу, как это и есть сейчас, но без ограничений для страны. Потому что если мы хотим создать конкурентную среду, нам нужны лучшие. А лучшие не играют в Австрии, по крайней мере пока. Кстати, если мы заботимся только о создании продукта для развлечения, то также лучше пригласить лучших: их матчи интереснее смотреть. Просто осознайте комичность нашей ситуации: ФИФА не пускает на клубный ЧМ «Барселону» (не напрямую, но из-за правила), чтобы сделать его лучше. А чем он лучше? Разнообразие участников уже гарантируется представителями из Азии, Америки, Африки, Океании. Тот же принцип с разнообразием действует для ЧМ среди сборных, однако там мы не выделяем, например, скандинавским странам пару гарантированных путевок. Потому что если они не являются лучшими в большом европейском регионе, то никуда не едут.

Уменьшение количества участников

Вы ожидали увидеть этот пункт в тексте, признайтесь. Да, без сокращения мест на ЧМ никуда. Какова реальность сейчас? Европа впереди всего мира, Южная Америка – сильно позади, остальные – еще дальше. Но ни по каким квотам мы не можем отдать Европе 70+% мест, потому что зачем тогда тот ЧМ при наличии ЛЧ? Нам нужны представители и других регионов, однако чем больше оттуда берем – тем слабее становится наш турнир. Например, в этом розыгрыше есть 2 хорошие команды из Азии – «Аль-Хиляль» и «Аль-Айн». Остальные – пассажиры. Среди африканских как минимум одна лишняя, среди американских и мексиканских – сразу несколько. Но даже Европа, видите, не смогла на 100% сильный состав участников собрать. Надо сокращать, чтобы уменьшить количество команд, которые являются лишь туристами на форуме. Но аж вдвое – слишком радикально. Потому что 4 победителя ЛЧ от Европы, 4 победителя Кубка Либертадорес, хотя бы по паре победителей местных ЛЧ в КОНКАКАФ и КАФ – это уже 12 коллективов. С представителем от Океании и хозяйкой турнира – 14.

Только 2 путевки для топ-клубов без трофеев? Ну такое. Тогда на этот раз мы бы остались без «ПСЖ», «Интера», «Баварии» и «Ривер Плейта». Разве это хорошо? Мой вариант – компромиссные 24 коллектива. Где-то примерно четверть участников и являются «пассажирами» в текущем розыгрыше.

Собственный формат

Многие годы европейская ЛЧ имела привычный формат: 32 команды разыгрывают 16 мест в плей-офф, по паре в каждом квартете. Но зритель устал. Нет, я не пытаюсь перекрутить: новый формат ввели из-за денег, но теплота его принятия футбольными фанатами – доказательство того, что изменения напрашивались. Зритель не хочет постоянно смотреть на стандартные квартеты и борьбу за пару путевок в следующий раунд. Изменить формат попытались на Евро (лучшая третья команда выходит в плей-офф) – прижилось. То же самое в ЛЧ (единая таблица, нет групп) – сработало. На Кубке Америки в 2021-м попробовали формат с двумя группами по 6 команд (сыграли 2 по 5, потому что гости из других регионов после пандемии не захотели ехать). В других видах спорта также есть варианты с секстетами, октетами и т.д. То есть какой-то особый формат не отпугнет людей – наоборот, заинтересует. Тогда можно придумать свой – только под клубный ЧМ. Чтобы зритель ждал турнир, кроме всего прочего, еще и ради нестандартного формата, потому что где он еще такое увидит?

Getty Images/Global Images Ukraine

Неплохо выглядит вариант, например, с группами по 6 команд. А там уже можно подумать, сколько выходит в плей-офф – 2 или 4 из каждой. От себя предложу следующее: 1) победители групп – сразу в четвертьфинале; 2) вторые и третьи места играют дополнительный раунд плей-офф между собой. Дистанция в 5 туров – не такая большая, чтобы кто-то выиграл группу за 2 поединка до конца, а интрига за место в топ-3 в последний игровой день обеспечена. Не то чтобы этот вариант идеален – однако он вполне рабочий. По сравнению с нынешним форматом этот предложил бы больше топ-матчей уже на групповом этапе, борьбу за каждую позицию в таблице и эффект новизны.

Без изменений будет совсем плохо

Мы сейчас дружно плюемся от некоторых поединков клубного ЧМ, но представьте, что будет через 4 года. Сейчас этот турнир для нас – новый, а все новое вызывает повышенный интерес, а еще производит немного более положительное впечатление. Не то чтобы мы смотрим на соревнования через розовые очки, но что-то в этом роде. И все равно вынуждены констатировать наличие большого количества проблем. Этот ЧМ – плохой турнир, потому что амплитуда уровня между участниками – безумная. Этот ЧМ – плохое развлечение, потому что многие матчи проходят без интриги. Если ничего не менять, то уже в 2029 году турнир провалится. Потому что поединок с участием «Олимпиакоса» никто не посмотрит. Потому что «Реал» не приедет из-за глупого правила. Потому что «Окленд» снова прибудет в качестве пассажира, а условный «Аль-Таавун» привезет на турнир 44-летнего Роналду и не привезет футбол. На этот раз зритель простит, но снова после этого – нет. Если ФИФА хочет, чтобы клубный ЧМ жил, она должна его изменить.

И вовсе не обязательно так, как предлагаю я. Потому что мои предложения – интуитивные, простые, поверхностные. Однако проблемы этого КЧМ такие же простые, также на поверхности. И их можно решить. Поэтому после завершения турнира запасаемся попкорном и наблюдаем, как ФИФА будет реанимировать этого едва живого пациента.

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Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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Комментарии 4
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Харьковский Характер
почему не пригласили хоть один из харьковских Металлистов? вам не кажецца, что клубы из легендарной Первой Столицы повысили б интерес к турниру в разы!
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Gargantua81
КЧМ это очередной бред, чтобы принести деньги топ клубам и они забыли о суперлиге
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