  4. Экстремальная жара на ЧМ-2026. Профсоюз предупредил: игроки перегружены
Чемпионат мира
29 сентября 2025, 22:49 | Обновлено 29 сентября 2025, 22:55
Экстремальная жара на ЧМ-2026. Профсоюз предупредил: игроки перегружены

Ожидается, что ФИФА проведет консультации по поводу расписания матчей ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

В профсоюзе футболистов FIFPRO продолжают ожидать переговоров с ФИФА по вопросу расписания матчей на чемпионате мира 2026 и выразил обеспокоенность чрезмерной жарой во время Клубного чемпионата мира 2025 в США.

FIFPRO опубликовал 51-страничный отчет под названием «Перегружены и недостаточно защищены – влияние на здоровье и результативность игроков», посвященный сезону 2024/25, с акцентом на нагрузку, отдых и последствия участия в месячном Клубном чемпионате мира в июне и июле.

Исследование показало, что «ПСЖ», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити» и «Челси» имели меньше рекомендованных 28 дней летнего отдыха. У «Челси» и «Реала» было по 20 дней, у ПСЖ – всего 7 дней предсезонной подготовки.

С учетом того, что несколько матчей Клубного чемпионата мира были задержаны или затронуты экстремальной жарой или погодными условиями, FIFPRO призвала ФИФА пересмотреть время начала матчей и стадионы для игр чемпионата мира 2026, который пройдет с участием 48 команд в США, Мексике и Канаде.

Генеральный секретарь FIFPRO Алекс Филлипс сообщил, что союз игроков все еще ждет встречи с ФИФА для обсуждения этой проблемы.

«У нас есть неформальные обсуждения с ФИФА на разных уровнях, техническом, медицинском или других департаментах. Но ничего серьезного или конкретного по поводу чемпионата мира в следующем году пока не было. У нас есть множество проблем, и это только один турнир из многих. Большинство игроков в мире сосредоточено на национальных лигах и соревнованиях. Но да, это вызывает беспокойство, что обсуждений еще не было. Мы будем действовать так же, как с клубным чемпионатом мира, предоставляя ФИФА научные данные и статистику заранее».

Филлипс добавил, что аналогичный подход используется и с другими турнирами, например, с женским Кубком Азии в Австралии в следующем марте, чтобы заранее информировать организаторов о неблагоприятных условиях для игроков и помочь либо перенести матчи, либо внедрить меры по снижению рисков.

Филлипса поддержал Алекс Билефельд, директор по политике и стратегическим связям FIFPRO, отметив, что чрезмерная жара напрямую влияет на игроков во время клубного чемпионата мира:

«Регламенты и политика не учитывали глобальное потепление на месте проведения матчей. Мы видели проблемы с расписанием матчей, где не учитывались здоровье и безопасность игроков при экстремальной жаре. Матчи начинались около полудня в условиях сильной жары. Это все еще нужно решать до чемпионата мира. Клубный чемпионат мира стал своего рода сигналом, но также плохим примером того, как мы не подготовились должным образом и приходилось импровизировать, что влияло на результативность и впечатления игроков во время турнира».

ЧМ-2026 по футболу FIFPro клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Реал Мадрид Манчестер Сити Челси ФИФА
Николай Степанов Источник: ESPN
