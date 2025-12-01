Клубный ЧМ-2029. Определено 5 из 32 участников топ-турнира

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Клубный чемпионат мира
01 декабря 2025, 17:23 | Обновлено 01 декабря 2025, 17:53
Фламенго выиграл бразильское дерби у Палмейраса в финале Кубка Либертадорес

Getty Images/Global Images Ukraine

Стал известен 5-й участник клубного чемпионата мира 2029. Им стал клуб Фламенго, который в финале Кубка Либертадорес 2025 выиграл бразильское дерби против команды Палмейрас (1:0).

Уже известно 5 клубов, которые уже гарантировали себе участие в КЧМ-2029: ПСЖ (Франция), Аль-Ахли (Саудовская Аравия), Крус Асуль (Мексика), Пирамидс (Египет), Фламенго (Бразилия).

Следующий клубный чемпионат мира пройдет в июне и июле 2029 года. Формат предусматривает участие 32 клубов из 6 конфедераций, но место проведения турнира еще не утверждено.

В КЧМ-2029 от УЕФА сыграют 12 команд, Южная Америка выставит 6 клубов, Азия, Африка и зона КОНКАКАФ имеют по 4 путевки, Океания получила 1 слот, плюс 1 место выделено для хозяев соревнований.

Участники клубного чемпионата мира 2029 (5 из 32)

  • ПСЖ (Франция) – победитель Лиги чемпионов УЕФА 2024/25
  • Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – победитель Лиги чемпионов Азии 2024/25
  • Крус Асуль (Мексика) – победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025
  • Пирамидс (Египет) – победитель Лиги чемпионов Африки 2024/25
  • Фламенго (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес 2025

Инфографика

клубный чемпионат мира по футболу Палмейрас Фламенго Кубок Либертадорес Аль-Ахли Джидда ПСЖ Пирамидс Крус Асуль статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
