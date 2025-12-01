Клубный ЧМ-2029. Определено 5 из 32 участников топ-турнира
Фламенго выиграл бразильское дерби у Палмейраса в финале Кубка Либертадорес
Стал известен 5-й участник клубного чемпионата мира 2029. Им стал клуб Фламенго, который в финале Кубка Либертадорес 2025 выиграл бразильское дерби против команды Палмейрас (1:0).
Уже известно 5 клубов, которые уже гарантировали себе участие в КЧМ-2029: ПСЖ (Франция), Аль-Ахли (Саудовская Аравия), Крус Асуль (Мексика), Пирамидс (Египет), Фламенго (Бразилия).
Следующий клубный чемпионат мира пройдет в июне и июле 2029 года. Формат предусматривает участие 32 клубов из 6 конфедераций, но место проведения турнира еще не утверждено.
В КЧМ-2029 от УЕФА сыграют 12 команд, Южная Америка выставит 6 клубов, Азия, Африка и зона КОНКАКАФ имеют по 4 путевки, Океания получила 1 слот, плюс 1 место выделено для хозяев соревнований.
Участники клубного чемпионата мира 2029 (5 из 32)
- ПСЖ (Франция) – победитель Лиги чемпионов УЕФА 2024/25
- Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – победитель Лиги чемпионов Азии 2024/25
- Крус Асуль (Мексика) – победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025
- Пирамидс (Египет) – победитель Лиги чемпионов Африки 2024/25
- Фламенго (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес 2025
