Сенсация. Хаби Алонсо могут уволить из Реала уже в ближайшие дни

Испанский специалист Хаби Алонсо может покинуть мадридский «Реал» в ближайшее время. Об этом сообщает Eldesmarque.

По информации источника, покинуть столицу Испании 43-летний тренер может в случае, если «сливочные» разгромно уступят в предстоящем Эль-Классико.

Разгромные поражения от «ПСЖ» на клубном чемпионате мира и «Атлетико» в чемпионате Испании обострили ситуацию. Еще один разгром в топовом матче приведет к увольнению испанца.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября в 17:15 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Барселоны» пропустит Эль-Классико.