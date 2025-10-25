Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
25 октября 2025, 17:00 | Обновлено 25 октября 2025, 17:01
Сенсация. Хаби Алонсо могут уволить из Реала уже в ближайшие дни

Испанский коуч может покинуть мадридский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби АЛонсо

Испанский специалист Хаби Алонсо может покинуть мадридский «Реал» в ближайшее время. Об этом сообщает Eldesmarque.

По информации источника, покинуть столицу Испании 43-летний тренер может в случае, если «сливочные» разгромно уступят в предстоящем Эль-Классико.

Разгромные поражения от «ПСЖ» на клубном чемпионате мира и «Атлетико» в чемпионате Испании обострили ситуацию. Еще один разгром в топовом матче приведет к увольнению испанца.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября в 17:15 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Барселоны» пропустит Эль-Классико.

Даниил Кирияка
