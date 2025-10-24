Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лучших игроков мира пропустит Эль-Классико
Испания
24 октября 2025, 18:18 |
796
0

Один из лучших игроков мира пропустит Эль-Классико

Рафинья не примет участие в топ-матче

24 октября 2025, 18:18 |
796
0
Один из лучших игроков мира пропустит Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья не сыграет в матче девятого тура Ла лиги с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Жерар Морено.

По информации источника, 23 октября 29-летний бразилец тренировался вместе с командой, но почувствовал дискомфорт. После этого он с командой не тренировался и в Эль-Классико он участия не примет.

В текущем сезоне Рафинья провел 7 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя гоелвыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября в 17:15 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» предложила своего звездного футболиста грандам АПЛ.

По теме:
Реал Сосьедад – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Когда играют Реал и Барселона? Прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26
350 миллионов евро. ПСЖ готовит рекордный в истории трансфер
Рафинья Диас травма Реал - Барселона Реал Мадрид Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я уверен, что он...». Ротань высказался о Мудрике
Футбол | 24 октября 2025, 18:42 0
«Я уверен, что он...». Ротань высказался о Мудрике
«Я уверен, что он...». Ротань высказался о Мудрике

Украинский тренер высказался о вингере «Челси»

Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Футбол | 24 октября 2025, 06:23 14
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?

Вечером 23 октября прошли матчи 2-го тура Лиги конференций

Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Футбол | 24.10.2025, 10:12
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Футбол | 24.10.2025, 09:08
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию
Футбол | 24.10.2025, 17:31
Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию
Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 2
Футбол
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 17
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 241
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45 1
Бокс
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем