Один из лучших игроков мира пропустит Эль-Классико

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья не сыграет в матче девятого тура Ла лиги с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Жерар Морено.

По информации источника, 23 октября 29-летний бразилец тренировался вместе с командой, но почувствовал дискомфорт. После этого он с командой не тренировался и в Эль-Классико он участия не примет.

В текущем сезоне Рафинья провел 7 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя гоелвыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября в 17:15 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» предложила своего звездного футболиста грандам АПЛ.