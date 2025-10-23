Барса предложила своего звездного футболиста грандам АПЛ. Может уйти зимой

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген может покинуть каталонскую «Барселону». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, испанский гранд предложил 33-летнего футболиста нескольким клубам АПЛ, среди которых – «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Немец может уйти в аренду уже в зимнее трансферное окно для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость «сине-гранатовых».

В текущем сезоне Марк-Андре тер Штеген не провел ни одного матча ни на клубном уровне, ни на уровне сборных, и-за травмы спины.

