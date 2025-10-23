Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барса предложила своего звездного футболиста грандам АПЛ. Может уйти зимой
Англия
23 октября 2025, 22:46 | Обновлено 23 октября 2025, 22:47
625
0

Барса предложила своего звездного футболиста грандам АПЛ. Может уйти зимой

Каталонию может покинуть Марк-Андре тер Штеген

23 октября 2025, 22:46 | Обновлено 23 октября 2025, 22:47
625
0
Барса предложила своего звездного футболиста грандам АПЛ. Может уйти зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген может покинуть каталонскую «Барселону». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, испанский гранд предложил 33-летнего футболиста нескольким клубам АПЛ, среди которых – «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Немец может уйти в аренду уже в зимнее трансферное окно для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость «сине-гранатовых».

В текущем сезоне Марк-Андре тер Штеген не провел ни одного матча ни на клубном уровне, ни на уровне сборных, и-за травмы спины.

Ранее сообщалось о том, что один из лучших форвардов мира принял решение сменить клуб.

По теме:
Лидс – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Роналдо: «Этот игрок Барселоны впечатлил меня больше всего»
Марк-Андре тер Штеген Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Вест Хэм Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: TBR
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Футбол | 23 октября 2025, 08:14 7
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления

Журналисты Footmercato прогнозируют Илье начало следующего матча в запасе

ФОТО. Зинченко получил травму в матче Ноттингем – Порту и покинул поле
Футбол | 23 октября 2025, 23:08 1
ФОТО. Зинченко получил травму в матче Ноттингем – Порту и покинул поле
ФОТО. Зинченко получил травму в матче Ноттингем – Порту и покинул поле

Вместо Александра на поле вышел Николо Савона

ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
Футбол | 23.10.2025, 08:32
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Футбол | 23.10.2025, 18:32
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Бокс | 23.10.2025, 08:45
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 27
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 6
Бокс
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Азербайджанский клуб подписал легендарного форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Азербайджанский клуб подписал легендарного форварда
21.10.2025, 22:03 1
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 10
Футбол
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем