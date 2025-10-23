Один из лучших форвардов мира принял решение сменить клуб. Барса следит
Хулиан Альварес хочет выйти на новый уровень
Аргентинский нападающий Хулиан Альварес может покинуть мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Sport.
По информации источника, 25-летний футболист не доволен регрессом испанского гранда за последний год и понимает, что ему нужно вывести свою карьеру на новый уровень. Хулиан намерен покинуть Мадрид, за нападающим следит «Барселона», для которой трансфер футболиста обойдется более чем 150 миллионов евро.
В текущем сезоне Хулиан Альварес провел 11 матчей на клубном уровне, в которых отличился семью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» запланировала шокирующий обмен игроками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» находятся среди фаворитов соревнования, но не являются главным
Тренер «Бенфики» отметил игру Анатолия Трубина