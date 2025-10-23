Один из лучших форвардов мира принял решение сменить клуб. Барса следит

Аргентинский нападающий Хулиан Альварес может покинуть мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Sport.

По информации источника, 25-летний футболист не доволен регрессом испанского гранда за последний год и понимает, что ему нужно вывести свою карьеру на новый уровень. Хулиан намерен покинуть Мадрид, за нападающим следит «Барселона», для которой трансфер футболиста обойдется более чем 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Хулиан Альварес провел 11 матчей на клубном уровне, в которых отличился семью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

