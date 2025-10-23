Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лучших форвардов мира принял решение сменить клуб. Барса следит
Испания
23 октября 2025, 19:03 |
1117
0

Один из лучших форвардов мира принял решение сменить клуб. Барса следит

Хулиан Альварес хочет выйти на новый уровень

23 октября 2025, 19:03 |
1117
0
Один из лучших форвардов мира принял решение сменить клуб. Барса следит
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Аргентинский нападающий Хулиан Альварес может покинуть мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Sport.

По информации источника, 25-летний футболист не доволен регрессом испанского гранда за последний год и понимает, что ему нужно вывести свою карьеру на новый уровень. Хулиан намерен покинуть Мадрид, за нападающим следит «Барселона», для которой трансфер футболиста обойдется более чем 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Хулиан Альварес провел 11 матчей на клубном уровне, в которых отличился семью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» запланировала шокирующий обмен игроками.

По теме:
Трансферная бомба. Реал готовится подписать топ-футболиста в ближайшие ТО
Обнародована символическая сборная недели Лиги чемпионов
ПСЖ – второй. Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЛЧ после трех туров
Хулиан Альварес Барселона Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аналитики назвали шансы Шахтера выиграть Лигу конференций
Футбол | 23 октября 2025, 17:51 6
Аналитики назвали шансы Шахтера выиграть Лигу конференций
Аналитики назвали шансы Шахтера выиграть Лигу конференций

«Горняки» находятся среди фаворитов соревнования, но не являются главным

«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
Футбол | 22 октября 2025, 20:12 2
«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом

Тренер «Бенфики» отметил игру Анатолия Трубина

Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Бокс | 23.10.2025, 08:45
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой с Легией
Футбол | 23.10.2025, 18:52
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой с Легией
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой с Легией
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Футбол | 23.10.2025, 05:17
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 6
Бокс
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 4
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
22.10.2025, 00:02
Бокс
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем