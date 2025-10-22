Барселона запланировала шокирующий обмен. Звезда может перебраться в Мадрид

Каталонская «Барселона» готова омолодить позицию форварда.

По информации испанских СМИ, «Барселона» готовит громкий трансферный обмен – Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Атлетико» в обмен на аргентинца Хулиана Альвареса.

«Атлетико» видит в Левандовски опытного лидера, способного сразу усилить атаку команды. В то же время для «Барсы» Альварес – это динамичный и молодой форвард, который идеально вписывается в концепцию Флика. Каталонскому клубу придется доплатить за Альвареса, ведь на трансферном рынке он оценивается куда выше, чем 36-летний поляк.

