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Клубный чемпионат мира
Ривер Плейт
22.06.2025 04:00 – FT 0 : 0
Монтеррей
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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 06:40 | Обновлено 22 июня 2025, 06:54
70
0

Много моментов – 0 голов. Ривер Плейт и Монтеррей голов не забивали

Аргентинцы и мексиканцы не определили сильнейшего

22 июня 2025, 06:40 | Обновлено 22 июня 2025, 06:54
70
0
Много моментов – 0 голов. Ривер Плейт и Монтеррей голов не забивали
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира в группе E встретились «Ривер Плейт» и «Монтеррей».

Аргентинцы были лучше в атаке и создали много моментов, но переиграть голкипера мексиканцев не сумели.

Зато «Монтеррей» большую часть игры провел в защите – и сделал это очень качественно.

В итоге команды сыграли вничью – 0:0. Игроки «Ривер Плейта» нанесли 18 ударов по воротам «Монтеррея», шесть из которых – в створ.

Мексиканский клуб за все 90 минут нанес только три удара.

Клубный чемпионат мира. 2-й тур

Ривер Плейт – Монтеррей – 0:0

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
Кевин Кастаньйо (Ривер Плейт) получает красную карточку.
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Ривер Плейт Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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