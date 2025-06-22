Много моментов – 0 голов. Ривер Плейт и Монтеррей голов не забивали
Аргентинцы и мексиканцы не определили сильнейшего
22 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира в группе E встретились «Ривер Плейт» и «Монтеррей».
Аргентинцы были лучше в атаке и создали много моментов, но переиграть голкипера мексиканцев не сумели.
Зато «Монтеррей» большую часть игры провел в защите – и сделал это очень качественно.
В итоге команды сыграли вничью – 0:0. Игроки «Ривер Плейта» нанесли 18 ударов по воротам «Монтеррея», шесть из которых – в створ.
Мексиканский клуб за все 90 минут нанес только три удара.
Клубный чемпионат мира. 2-й тур
Ривер Плейт – Монтеррей – 0:0
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