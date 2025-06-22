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  4. Ривер Плейт – Монтеррей – 0:0. Рамос организовал защиту. Обзор матча
Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 07:01 |
275
0

Ривер Плейт – Монтеррей – 0:0. Рамос организовал защиту. Обзор матча

Команды встретились во втором туре клубного чемпионата мира

22 июня 2025, 07:01 |
275
0
Ривер Плейт – Монтеррей – 0:0. Рамос организовал защиту. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира в группе E встретились Ривер Плейт и Монтеррей.

Поединок состоялся на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена.

Аргентинская команда превосходила по всем показателям, однако подвела реализация моментов.

Для «Монтеррея» эта ничья имеет важное значение, ведь впереди матч с аутсайдером группы – «Уравой Ред Даймондс». В случае победы мексиканцы будут иметь 5 очков и будут ждать результата поединка между «Ривер Плейт» и «Интером», которые сейчас имеют по четыре зачетных пункта.

Клубный чемпионат мира. 2-й тур

Ривер Плейт (Аргентина) – Монтеррей (Мексика) – 0:0 (Первый тайм)

Видеообзор матча

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Монтеррей Ривер Плейт видео голов и обзор клубный чемпионат мира по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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