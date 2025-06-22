Ривер Плейт – Монтеррей – 0:0. Рамос организовал защиту. Обзор матча

22 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира в группе E встретились Ривер Плейт и Монтеррей.

Поединок состоялся на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена.

Аргентинская команда превосходила по всем показателям, однако подвела реализация моментов.

Для «Монтеррея» эта ничья имеет важное значение, ведь впереди матч с аутсайдером группы – «Уравой Ред Даймондс». В случае победы мексиканцы будут иметь 5 очков и будут ждать результата поединка между «Ривер Плейт» и «Интером», которые сейчас имеют по четыре зачетных пункта.

Клубный чемпионат мира. 2-й тур

Ривер Плейт (Аргентина) – Монтеррей (Мексика) – 0:0 (Первый тайм)

Видеообзор матча